Возможно, задач у разведчиков будет становиться даже больше. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко озвучил 24 Каналу мнение, что возможно новое видение, но в целом все будет хорошо работать.

Как будет работать разведка?

Александр Мусиенко отметил, что перед Кириллом Будановым стоят серьезные вызовы. Россия продолжает наносить удары, ситуация на фронте сложная, крайне важно продолжать переговоры с партнерами – очевидно, что новый глава ОПУ понимает эти задачи.

После того, как он удачно выполнял обязанности на должности начальника разведки, Буданов готов к чему-то большему. То есть человек растет, получает соответствующий опыт, навыки и готов двигаться дальше. Поэтому, я думаю, будут предложены решения, возможно, будет новое видение и по военной реформе, и многих других аспектов,

– сказал военный.

ГУР значительно выросла, получила соответствующий опыт и будет работать дальше. Ее задачи останутся неизменными, а, возможно, их будет становиться больше. Новым руководителем стал Олег Иващенко, который руководил Службой внешней разведки. Он имеет огромный опыт, который очень нужен на новой должности.

Конечно, когда меняется руководство, это определенным образом может сказываться. Есть определенный стиль работы, какие-то другие видения. Но задачи будут выполняться,

– добавил Мусиенко.

Что известно о назначении Буданова и Иващенко?