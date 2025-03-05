Из Капитолия вывели конгрессмена, который пытался "сорвать" выступление Трампа

Демократы пытались криками прервать выступление Дональда Трампа в Конгрессе. Одного из них, Эла Грина, вывели из помещения.

Это сделали по указанию спикера Майка Джонсона, сообщает 24 канал.

Читайте также Трамп выступает перед Конгрессом впервые с момента инаугурации: основные заявления президента США

77-летний Грин встал со своего места во время выступления Трампа, поднял трость в воздух и выражал недовольство заявлениями американского президента.

"Члены Палаты представителей намеренно нарушают правила, глава готов дать указание парламентскому приставу восстановить порядок на совместном заседании", – мгновенно отреагировал Джонсон.

Сначала Грина попросили сесть на место. "У него нет полномочий", – отметил демократ, имея в виду Трампа. После этого Джонсон приказал охране вывести конгрессмена из зала. Республиканцы встретили это решение шквалом аплодисментов.

Справка. Эл Грин – американский юрист и политик, работает в Конгрессе с 2005 года. Демократ. В 2017 году был среди тех, кто выступал за импичмент Трампа.

Отметим, что в начале февраля Грин предлагал объявить импичмент Трампу на фоне его предложений по контролю над сектором Газа.