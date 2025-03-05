Дональд Трамп объявил войну картелям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Такого еще не было в истории

По словам Трампа, мексиканские власти передали США 29 руководителей картелей картелей. Это первый подобный случай в истории.

Интересно, что после четырех лет открытых границ президент Дональд Трамп начал беспрецедентные репрессии против нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков. Более того, он достиг необычайного успеха.

Представители мексиканского картеля говорят, что они "действительно" напуганы "впервые за много лет" на фоне решений администрации Трампа.

Также президент США анонсировал крупнейшую депортационную операцию в истории США, "чтобы вернуть закон и порядок в города".

Это часть политики Дональда Трампа, которую он объявил еще во время инаугурационной речи почти сразу после вступления в должность президента США.