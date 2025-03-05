Дональд Трамп оголосив війну картелям. Про це пише 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Такого ще не було в історії

За словами Трампа, мексиканська влада передала США 29 очільників картелів. Це перший подібний випадок в історії.

Цікаво, що після чотирьох років відкритих кордонів президент Дональд Трамп розпочав безпрецедентні репресії проти нелегальних іммігрантів і смертельних наркотиків. Щобільше він досяг надзвичайного успіху.

Представники мексиканського картелю кажуть, що вони "справді" налякані "вперше за багато років" на тлі рішень адміністрації Трампа.

Також президент США анонсував найбільшу депортаційну операцію в історії США, "щоб повернути закон і порядок до міст".

Це частина політики Дональда Трампа, яку він оголосив ще під час інавгураційної промови майже одразу після вступу на посаду президента США.