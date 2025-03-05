Об этом сообщила в Х старший корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Генрих, передает 24 Канал.

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Что известно о подписании соглашения

По словам журналистки, в этом вопросе "пока не было никаких сдвигов".

Напомним, ряд СМИ сообщал – администрация Трампа и Украина все же планируют подписать соглашение о полезных ископаемых, несмотря на недавний конфликт в Овальном кабинете.

Дональд Трамп якобы сказал своим советникам, что хочет объявить о намерении подписать договор в обращении к Конгрессу сегодня.

К тому же вечером 4 марта Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова подписать соглашение о минералах "в любое время и в любом удобном формате". А также подчеркнул стремление к миру и готовность к переговорам для завершения войны.