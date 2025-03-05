З Капітолію вивели конгресмена, який обурювався заявами Трампа
Демократи намагалися криками перервати виступ Дональда Трампа у Конгресі. Одного з них, Ела Гріна, вивели з приміщення.
Це зробити за вказівкою спікера Майка Джонсона.
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Грін піднявся з місця під час виступу Трампа, підняв палицю в повітря і почав кричати. "Члени Палати представників навмисно порушують правила, голова готовий дати вказівку парламентському приставу відновити порядок на спільному засіданні", – миттєво відреагував Джонсон.
Спочатку Гріна попросили сісти на місце. "У нього немає повноважень", – зазначив Грін, маючи на увазі Трампа. Після цього Джонсон наказав охороні вивести конгресмена із зали. Республіканці зустріли це рішення шквалом оплесків.
Довідка. Ел Грін – американський юрист і політик, працює в Конгресі з 2005 року. Демократ. У 2017 році був серед тих, хто виступав за імпічмент Трампа.
Зазначимо, що на початаку лютого Грін пропонував оголосити імпічмент Трампу на тлі його пропозицій щодо контролю над сектором Гази.