Це зробити за вказівкою спікера Майка Джонсона.

Читайте також Трамп виступає перед Конгресом вперше з моменту інавгурації: основні заяви президента США

Грін піднявся з місця під час виступу Трампа, підняв палицю в повітря і почав кричати. "Члени Палати представників навмисно порушують правила, голова готовий дати вказівку парламентському приставу відновити порядок на спільному засіданні", – миттєво відреагував Джонсон.

Спочатку Гріна попросили сісти на місце. "У нього немає повноважень", – зазначив Грін, маючи на увазі Трампа. Після цього Джонсон наказав охороні вивести конгресмена із зали. Республіканці зустріли це рішення шквалом оплесків.

Довідка. Ел Грін – американський юрист і політик, працює в Конгресі з 2005 року. Демократ. У 2017 році був серед тих, хто виступав за імпічмент Трампа.

Зазначимо, що на початаку лютого Грін пропонував оголосити імпічмент Трампу на тлі його пропозицій щодо контролю над сектором Гази.