Из-за ударов по энергетике в Киеве ввели экстренные отключения
- В Киеве ввели экстренные отключения света из-за ударов по энергетике, и прогнозировать сроки восстановления пока невозможно.
- Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Утром 25 ноября в Киеве начали применять экстренные отключения. Сейчас почасовые графики не действуют, а срок, сколько горожане будут без света, спрогнозировать невозможно.
Об этом сообщает 24 Канал.
Почему в Киеве нет света?
По распоряжению Укрэнерго, в Киеве ввели экстренные отключения света. Сейчас свет выключают не по графикам. Когда ситуация стабилизируется, свет снова будут выключать запланировано.
А пока энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.
Специалисты круглосуточно работают над ликвидацией последствий российских обстрелов, чтобы вернуть полноценное снабжение света в каждый дом.
Компания ДТЭК сообщила, что экстренные отключения в частности применили на левом берегу Киева. Об изменениях потребителей будут предупреждать.
Киевлян предупреждают об экстренных отключениях света / Скриншот
Что известно об атаке на Киев 25 ноября?
В столице во время ночной атаки были попадания в многоэтажки в Печерском и Днепровском районах. Удалось спасти 18 человек, из них 3 детей. К сожалению, подтверждено гибель двух человек, ранены 9 жителей.
Утром россияне ударили по Святошинскому району. Там разрушено нежилое здание. В результате этой атаки погибли четыре человека, а по меньшей мере три – пострадали.
После обстрела в семи районах Киева наблюдаются проблемы с отоплением. Коммунальные службы работают, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома.