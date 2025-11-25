Из-за ударов по энергетике в Киеве ввели экстренные отключения

Утром 25 ноября в Киеве начали применять экстренные отключения. Сейчас почасовые графики не действуют, а срок, сколько горожане будут без света, спрогнозировать невозможно.

Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Графики будут действовать во всех регионах: как будут выключать свет в Украине 25 ноября

Почему в Киеве нет света?

По распоряжению Укрэнерго, в Киеве ввели экстренные отключения света. Сейчас свет выключают не по графикам. Когда ситуация стабилизируется, свет снова будут выключать запланировано.

А пока энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.

Специалисты круглосуточно работают над ликвидацией последствий российских обстрелов, чтобы вернуть полноценное снабжение света в каждый дом.

Компания ДТЭК сообщила, что экстренные отключения в частности применили на левом берегу Киева. Об изменениях потребителей будут предупреждать.



Киевлян предупреждают об экстренных отключениях света / Скриншот

Что известно об атаке на Киев 25 ноября?