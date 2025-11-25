Укр Рус
25 ноября, 09:22
2

Из-за ударов по энергетике в Киеве ввели экстренные отключения

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • В Киеве ввели экстренные отключения света из-за ударов по энергетике, и прогнозировать сроки восстановления пока невозможно.
  • Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Утром 25 ноября в Киеве начали применять экстренные отключения. Сейчас почасовые графики не действуют, а срок, сколько горожане будут без света, спрогнозировать невозможно.

Об этом сообщает 24 Канал.

Почему в Киеве нет света?

По распоряжению Укрэнерго, в Киеве ввели экстренные отключения света. Сейчас свет выключают не по графикам. Когда ситуация стабилизируется, свет снова будут выключать запланировано.

А пока энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.

Специалисты круглосуточно работают над ликвидацией последствий российских обстрелов, чтобы вернуть полноценное снабжение света в каждый дом.

Компания ДТЭК сообщила, что экстренные отключения в частности применили на левом берегу Киева. Об изменениях потребителей будут предупреждать.


Киевлян предупреждают об экстренных отключениях света / Скриншот

Что известно об атаке на Киев 25 ноября?

  • В столице во время ночной атаки были попадания в многоэтажки в Печерском и Днепровском районах. Удалось спасти 18 человек, из них 3 детей. К сожалению, подтверждено гибель двух человек, ранены 9 жителей.

  • Утром россияне ударили по Святошинскому району. Там разрушено нежилое здание. В результате этой атаки погибли четыре человека, а по меньшей мере три – пострадали.

  • После обстрела в семи районах Киева наблюдаются проблемы с отоплением. Коммунальные службы работают, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома.