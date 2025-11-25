Через удари по енергетиці в Києві застосували екстрені відключення

Зранку 25 листопада в Києві почали застосовувати екстрені відключення. Наразі погодинні графіки не діють, а термін, скільки містяни будуть без світла, спрогнозувати неможливо.

Про це повідомляє 24 Канал.

Чому в Києві немає світла?

За розпорядженням Укренерго, у Києві запровадили екстрені відключення світла. Наразі світло вимикають не за графіками. Коли ситуація стабілізується, світло знову вимикатимуть заплановано.

А наразі енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів.

Спеціалісти цілодобово працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки.