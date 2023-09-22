Как накажут военных Самборского ТЦК за издевательство над гражданскими: комментарий ГБР

На фоне скандала вокруг Самборского ТЦК, где удерживали и пытали уклонистов, в ГБР объяснили, как накажут виновных. Речь идет о годах тюрьмы.

В последние дни общество возмущено инцидентом, произошедшим в Самборском военкомате. Там заместитель начальника ТЦК и его подчиненный издевались над гражданскими мужчинами.

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Как накажут злоумышленников

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Советник по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян рассказала, какое наказание могут получить сотрудники военкомата.

Она отметила, что на сегодняшний день обоим нарушителям избраны меры пресечения. Следствие просило удерживание под стражей без права внесения залога, однако суд назначил круглосуточный домашний арест на 60 суток без ношения электронного браслета.

По словам Сапьян, еще будут собираться данные по этому делу. Впрочем, уже сейчас можно предположить, сколько лет тюрьмы получат злоумышленники. Им сообщили о трех подозрениях. Это незаконное лишение свободы, пытки и превышение служебных обязанностей. Если суммировать все эти статьи, то речь идет о более чем 5 годах лишения свободы.

"Следствие делает все, чтобы не было ощущения безнаказанности", – отметила представитель ДБР.

Скандал в Самборском военкомате: что известно