Як покарають військових Самбірського ТЦК за знущання із цивільних: коментар ДБР
На тлі скандалу навколо Самбірського ТЦК, де утримували та катували ухилянтів, у ДБР пояснили, як покарають винних. Йдеться про роки в'язниці.
Останніми днями суспільство обурене інцидентом, який стався у Самбірському військкоматі. Там заступник начальника ТЦК та його підлеглий знущалися з цивільних чоловіків.
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Як покарають зловмисників
Наразі ще триває досудове розслідування. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян розповіла, яке покарання можуть отримати співробітники військкомату.
Вона зазначила, що на сьогодні обом порушникам обрані запобіжні заходи. Слідство просило про утримання під вартою без права внесення застави, однак суд призначив цілодобовий домашній арешт на 60 діб без носіння електронного браслету.
За словами Сапьян, ще збиратимуться дані з приводу цієї справи. Втім, вже зараз можна припустити, скільки років в'язниці отримають зловмисники. Їм повідомили про три підозри. Це незаконне позбавлення волі, катування та перевищення службових обов'язків. Якщо сумувати усі ці статті, то йдеться про понад 5 років позбавлення волі.
"Слідство робить усе, аби не було відчуття безкарності", – зазначила посадовиця.
Скандал у Самбірському військкоматі: що відомо
- 19 вересня у мережі з'явилося відео, на якому заступник начальника Самбірського військкомату та військослужбовець – водій б'ють цивільного чоловіка, погрожуючи йому зброєю.
- Згодом з'ясувалося, що військові били мешканця Харкова. Його та жителя Кривого рогу затримали прикордонники, коли вони намагалися незаконно потрапити до Польщі. Чоловіків доправили до військкомату, аби вони стали там на військовий облік. Вже у самому приміщенні ТЦК офіцер та його підлеглий почали "переконувати" ухилянтів пройти ВЛК, однак ті відмовлялися. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7. За цей період до чоловіків застосовували фізичну силу, морили голодом і знущалися.
- 20 вересня заступника начальника Самбірського ТЦК та водія затримали. Їм повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні.