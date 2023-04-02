Избиение военного священниками УПЦ МП в Хмельницком: все, что известно о вопиющем инциденте

В одном из соборов Хмельницкого 2 апреля 2023 года священники УПЦ МП избили военного. За дело уже взялись правоохранители.

В УПЦ МП считают этот инцидент провокацией, однако украинцев изрядно возмутило то, что священники вместе набросились на военного. Все, что известно об избиении защитника монахами УПЦ МП, читайте в материале 24 Канала.

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Представители УПЦ МП избили военного в церкви

В одном из соборов Хмельницкого священники набросились на мужчину в форме ВСУ. Депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлик сообщил, что военный, избитый представителями УПЦ МП – Артур Ананьев, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона.

Бурлик отметил, что конфликт возник, когда защитник спросил у присутствующих, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат. Очевидцы сняли все происходящее на видео, которое потом разлетелось в сети.

На кадрах видно, как один из священников набросился на военного с кулаками. На возглас о том, что боец не может дышать, он не реагировал. Другие священнослужители даже не думали останавливать нападающего.

По информации депутата, на место происшествия приехали патрульные. Они задержали военного по статье о мелком хулиганстве.

Священники УПЦ МП избили военного: видео

Конфликт якобы начал военный

Представительница УПП в Хмельницкой области Виктория Тимощук рассказала, что во время богослужения 26-летний мужчина начал конфликт со священником. Инцидент произошел в 10:20 в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ МП.

Мужчина во время проведения молитвенной литургии сбросил со стола на пол книгу Евангелия, устроил словесный конфликт в отношении священника, читавшего молитвенную литургию. Свидетели этого происшествия вызвали сотрудников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по статье 173 КУоАП,

– отметила спикер.

В то же время по факту избиения военного, зафиксированного очевидцами на видео, полиция также открыла уголовное производство. Священник тоже якобы обвиняется в хулиганстве.

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В УПЦ МП отреагировали на избиение военного

В УПЦ МП заявили, что произошедший в Хмельницком инцидент – провокация. Мол, мужчина, которого видно на видео, не военный и первым напал на священника.

В пресс-службе УПЦ МП также обвинили депутата Хмельницкого облсовета Виктора Бурлыка в том, что это он "накануне призвал к провокациям".

В свою очередь, общественность изрядно возмутилась. Вблизи Свято-Покровского кафедрального собора собралось около 50 человек.

По словам журналистов, люди хотят услышать объяснение, почему представители УПЦ МП избили военного. Священник собора Александр Рыбчинский обещал с ними пообщаться.

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Священник УПЦ МП написал заявление в полицию

Напавший на военного священник решил написать заявление в полицию. Мол, это на него напали в Свято-Покровском кафедральном соборе.

Диакон брал Евангелие в руки и выносил на середину храма для того, чтобы прочитать его, и тогда произошло нападение неизвестным лицом. Когда диакон выходил на кафедру, чтобы читать Евангелие, неизвестный стал обливать его водой и выбивать из рук Евангелие. Оно упало на пол, это видно на завирусившемся в интернете видео,

– рассказал другой священник Александр Рыбчинский.

По его словам, на видео видно, как Евангелие лежит на полу и военный избивает монаха УПЦ МП. Именно после этого люди якобы вмешались в конфликт. Рыбчинский заметил, что Артур Ананьев на самом деле якобы "не имеет никакого отношения к военной службе".

"Приехали более 4 экипажей полиции. Заявление написал тот батюшка, на которого напали, все было оформлено. Вот такая произошла провокация. Когда полиция спросила этого военнослужащего, имеет ли он отношение к военной службе, то он сказал, что не имеет никакого отношения", – добавил Рыбчинский.

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В полиции открыли уголовное производство против пострадавшего

Ставший жертвой избиения военнослужащий в полицию пока не обращался. Патрульные приехали на место происшествия сразу по вызову верующих УПЦ МП, где составили на него протокол об административном правонарушении.

Утром 2 апреля в патрульную полицию поступило сообщение, что в церкви Хмельницкого на улице Каменецкой мужчина, по словам свидетелей происшествия, совершает хулиганские действия: провоцирует конфликт, пытается сорвать Богослужение, разбрасывает церковные вещи. Экипаж патрульной полиции, выехавший на место происшествия, свидетели передали мужчину в военной форме, который, по их словам, и совершал хулиганские действия в церкви,

– отметила старший инспектор пресс-службы управления патрульной полиции Хмельницкой области.

Впоследствии, когда в сети уже появилось видео, по факту зафиксированных событий правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 296, то есть "хулиганство".

Начальник сектора коммуникаций ГУ Нацполиции Хмельницкой области Инна Глега сказала, что в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят следственно-оперативные мероприятия.

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Горсовет хочет запретить УПЦ МП пользоваться землей

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что на внеочередной сессии горсовета прекратят использование УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины. Это решение инициируют также для областного и районного советов.

Тот антиукраинский шабаш, который проходит в последние дни в столице и избиение военного в Хмельницком, должен стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать за законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это ФСБешное гнездо,

– заявил городской голова.

По его словам всех, кто избивал военного, следует привлечь к уголовной ответственности, а патрульные, составившие протокол на защитника, должны быть уволены.

"После таких событий те священники, которые имеют хоть часть украинского, обязаны немедленно выйти из ФСБешной структуры", – добавил Симчишин.

Следует заметить, что в сети впоследствии появилось видео, на котором видно, что священник сам бросил Евангелие на пол – военный не имел к этому никакого отношения.

Евангелие бросил священник: видео