Также возле собора жители Хмельницкого поют гимн Украины. Соответствующие кадры уже распространили в сети, информирует 24 Канал.
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Что происходит возле храма, где монахи УПЦ МП избили военного
На обнародованных фото и видео можно увидеть, как жители Хмельницкого поют украинский гимн возле храма московского патриархата.
Возле собора поют гимн Украины: смотрите видео
Также возле Свято-Покровского кафедрального собора люди скандируют: "Долой московского попа" и "Слава Украине". К тому же, прихожане поют церковные песни.
Возле храма собралось около 500 человек / фото Суспильне
Кроме того, на место происшествия приехали военные и дежурят правоохранители. Сейчас там собралось около 500 человек.
Возле скандального собора собралось немало людей: смотрите видео
Также люди в Хмельницком стоят возле храма с плакатами с надписью "РПЦ! Прочь из Украины!" и скандируют "Долой московского попа!", "Одна единственная Соборная Украина".
Люди стоят с плакатами возле храма: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Утром 2 апреля в хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе священники УПЦ МП избили украинского военного.
- Пострадавшим оказался мужчина по имени Артур Ананьев.
- В УПЦ МП говорят, что инцидент – провокация. По их словам, мужчина не военный и первым напал на священнослужителя.
- Кстати, один из монахов уже написал заявление в полицию с жалобами и обвинил во всем защитника.
- Как стало известно, в полиции открыли несколько уголовных производств и одно из них – относительно пострадавшего. Патрульная полиция приехала на место происшествия сразу по вызову верующих УПЦ МП, где и составила на него протокол об административном правонарушении.
- На это уже успели отреагировать в городском совете. Так, мэр Хмельницкого Александр Симчишин считает, что УПЦ МП должна быть запрещена по всей Украине. В скором времени в городе планируют запретить прокремлевским священникам пользоваться землей.
- Мэр Хмельницкого считает, что все, кто избил военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности, а патрульные, составившие протокол на военного, – уволены.
- Кроме этого, появилось обращение первого заместителя начальника ОВА Сергея Тюрина об избиении военного в хмельницком храме. Как отметил Тюрин, прибегая к таким "методам" решения проблем, мы уподобляемся нашим врагам.