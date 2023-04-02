Так, мэр Хмельницкого Александр Симчишин считает, что УПЦ МП должна быть запрещена по всей Украине. В скором времени в городе планируют запретить прокремлевским священникам пользоваться землей.

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По словам Симчишина, на внеочередной сессии горсовета прекратят использование УПЦ МП всеми земельными участками на территории громады. Это решение инициируют также для областного и районного советов.

Тот антиукраинский шабаш, который происходит в последние дни в столице и избиение военного в Хмельницком, должен стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать за законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это ФСБешное гнездо,

– заявил городской голова.

Мэр города считает, что все, кто избил военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности, а патрульные, составившие протокол на военного, – уволены.

"После таких событий те священники, которые имеют хоть часть украинского, обязаны немедленно выйти из ФСБешной структуры", – добавил Симчишин.

Кстати, появилось обращение первого заместителя начальника ОВА Сергея Тюрина по поводу избиения военного в хмельницком храме.

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