Так, мер Хмельницького Олександр Симчишин вважає, що УПЦ МП має бути заборонена по всій Україні. Незабаром у місті планують заборонити прокремлівським священникам користуватися землею.

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За словами Симчишина, на позачерговій сесії міськради припинять користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади. Це рішення ініціюють також для обласної та районної рад.

Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому, мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати за законопроєкт про заборону: раз і назавжди заборонити це ФСБешне кубло,

– заявив міський голова.

Мер міста вважає, що всі, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а патрульні, які склали протокол на військового, – звільнені.

"Після таких подій ті священники, які мають хоч частинку українського, зобов’язані негайно вийти з ФСБешної структури", – додав Симчишин.

До речі, з'явилося звернення першого заступника начальника ОВА Сергія Тюріна щодо побиття військового у хмельницькому храмі.

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