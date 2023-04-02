Також біля собору мешканці Хмельницького співають гімн України. Відповідні кадри вже розповсюдили мережею, інформує 24 Канал.

До теми Військовий начебто вибив Євангеліє з рук: хмельницький священник написав заяву до поліції

Що відбувається біля храму, де ченці УПЦ МП побили військового

На оприлюднених фото та відео можна побачити, як мешканці Хмельницького співають український гімн біля храму московського патріархату.

Біля собору співають гімн України: дивіться відео

Також поблизу Свято-Покровського кафедрального собору люди скандують: "Геть московського попа" та "Слава Україні". До того ж прихожани співають церковні пісні.

Біля храму зібралося близько 500 осіб / фото Суспільне

Окрім цього, на місце події приїхали військові та чергують правоохоронці. Наразі там зібралось близько 500 осіб.

Біля скандального собору зібралося чимало людей: дивіться відео

Також люди у Хмельницькому стоять біля храму з плакатами з написом "РПЦ! Геть з України!" та скандують "Геть московського попа!", "Одна єдина Соборна Україна".

Люди стоять з плакатами біля храму: дивіться відео

Що цьому передувало