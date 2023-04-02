Також біля собору мешканці Хмельницького співають гімн України. Відповідні кадри вже розповсюдили мережею, інформує 24 Канал.
До теми Військовий начебто вибив Євангеліє з рук: хмельницький священник написав заяву до поліції
Що відбувається біля храму, де ченці УПЦ МП побили військового
На оприлюднених фото та відео можна побачити, як мешканці Хмельницького співають український гімн біля храму московського патріархату.
Біля собору співають гімн України: дивіться відео
Також поблизу Свято-Покровського кафедрального собору люди скандують: "Геть московського попа" та "Слава Україні". До того ж прихожани співають церковні пісні.
Біля храму зібралося близько 500 осіб / фото Суспільне
Окрім цього, на місце події приїхали військові та чергують правоохоронці. Наразі там зібралось близько 500 осіб.
Біля скандального собору зібралося чимало людей: дивіться відео
Також люди у Хмельницькому стоять біля храму з плакатами з написом "РПЦ! Геть з України!" та скандують "Геть московського попа!", "Одна єдина Соборна Україна".
Люди стоять з плакатами біля храму: дивіться відео
Що цьому передувало
- Зранку 2 квітня у хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі священники УПЦ МП побили українського військового.
- Постраждалим виявився чоловік на ім'я Артур Ананьєв.
- В УПЦ МП кажуть, що інцидент – провокація. За їхніми словами, чоловік не є військовим і першим напав на священнослужителя.
- До речі, один із ченців вже написав заяву до поліції зі скаргами та звинуватив у всьому захисника.
- Як стало відомо, у поліції відкрили декілька кримінальних проваджень і одне з них – щодо постраждалого. Патрульна поліція приїхала на місце події одразу за викликом вірян УПЦ МП, де й склала на нього протокол про адміністративне правопорушення.
- На це вже встигли відреагувати у міській раді. Так, мер Хмельницького Олександр Симчишин вважає, що УПЦ МП має бути заборонена по всій Україні. Незабаром у місті планують заборонити прокремлівським священникам користуватися землею.
- Мер Хмельницького вважає, що всі, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а патрульні, які склали протокол на військового, – звільнені.
- Окрім цього, з'явилося звернення першого заступника начальника ОВА Сергія Тюріна щодо побиття військового у хмельницькому храмі. Як зазначив Тюрін, вдаючись до таких "методів" розв'язання проблем, ми уподібнюємось до наших ворогів.