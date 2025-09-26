Трамп проявляет публичное пренебрежение к Путину: аналитик указал на интересный процесс
- Дональд Трамп проявляет публичное пренебрежение к Владимиру Путину, которое растет из-за неудач России в войне против Украины, ведь стремится быть возле тех, кто побеждает.
- Аналитик отметил, что Трамп изменил риторику и теперь требует у Путина прекратить боевые действия, признавая, что у России нет шансов выиграть эту войну.
Дональд Трамп внимательно следит за тем, как развивается война в Украине. Вероятнее всего, президент США получил информацию о так называемых "успехах" России, которая провалила наступление.
Трамп всегда стремится быть ближе к тому, кто побеждает, поэтому его публичное пренебрежение к Владимиру Путину будет расти. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.
Почему Трамп изменил риторику?
Олег Рыбачук отметил, что Трамп всегда хочет быть ближе к тому, кто побеждает. Были сообщения от источников, что он считал, что Украина – "маленькая" страна, которая не сможет победить россиян. Если Россия и дальше будет терять живую силу, важную для экономики инфраструктуру, то такой подход американский лидер будет иметь именно к Кремлю.
Сейчас это публичное пренебрежение Трампа к тому, кто проигрывает, кто слабее, будет нарастать. Вообще это стиль Трампа. Каждый раз, когда он откладывает какое-то решение, на самом деле до того момента, когда говорит вернуться к этой теме, ничего не делает, а наблюдает, что происходит. У него есть надежда, что все разойдется, или он определится, кто побеждает, и станет на его сторону,
– объяснил он.
Как предположил аналитик, возможно, сейчас Трампа убедили изменить риторику относительно Украины. Сейчас президент Штатов повторяет тезис о том, что у России фактически нет шансов выиграть эту войну, поэтому надо достигать мира. Он требует у Путина прекратить боевые действия.
Риторика Трампа относительно войны в Украине
Во время разговора с Владимиром Зеленским Дональд Трамп поддержал атаки на Россию в ответ на удары по украинской энергетике. То есть Украина должна отвечать на российские удары взаимностью.
Президент США считает, что Украина способна бороться и вернуть всю страну в первоначальном виде. По его словам, здесь могут помочь ЕС и НАТО.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Трамп хочет победы Украины. По его мнению, ситуация изменилась из-за отношений Трампа с Владимиром Путиным.