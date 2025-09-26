Дональд Трамп уважно слідкує за тим, як розвивається війна в Україні. Найімовірніше, президент США отримав інформацію про так звані "успіхи" Росії, яка провалила наступ.

Трамп завжди прагне бути ближчим до того, хто перемагає, тому його публічна зневага до Володимира Путіна буде зростати. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

Чому Трамп змінив риторику?

Олег Рибачук зазначив, що Трамп завжди хоче бути ближчим до того, хто перемагає. Були повідомлення від джерел, що він вважав, що Україна – "маленька" країна, яка не зможе перемогти росіян. Якщо Росія й далі буде втрачати живу силу, важливу для економіки інфраструктуру, то такий підхід американський лідер матиме саме до Кремля.

Зараз ця публічна зневага Трампа до того, хто програє, хто слабший, буде наростати. Взагалі це стиль Трампа. Щоразу, коли він відкладає якесь рішення, насправді до того моменту, коли каже повернутися до цієї теми, нічого не робить, а спостерігає, що відбувається. У нього є надія, що усе розійдеться, або він визначиться, хто перемагає, та стане на його бік,

– пояснив він.

Як припустив аналітик, можливо, зараз Трампа переконали змінити риторику щодо України. Зараз президент Штатів повторює тезу про те, що у Росії фактично немає шансів виграти цю війну, тому треба досягати миру. Він вимагає у Путіна припинити бойові дії.

Риторика Трампа щодо війни в Україні