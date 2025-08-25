Старший боевой медик 412 полка Nemesis Елена Рыж мобилизовалась в 2022 году и сначала служила в пехоте. Военная служба в первый год полномасштабного вторжения и сейчас – это небо и земля.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала старший боевой медик 412 полка Nemesis Елена Рыж, заметив, что сейчас можно полноценно служить даже из офиса в Киеве. В то же время среди людей дальше бытует миф, что война – это означает пехота и смерть.

Смотрите также Сложные операции в тылу врага и бои в Бахмуте: интервью разведчика спецподразделения ГУР

Какими были изменения в военной службе?

Старший боевой медик отметила, что сначала она пришла на службу в 47-ю бригаду. Тогда она формировалась, первый батальон был исключительно из добровольцев – людей очень сознательных, ответственных, красивых, настоящих, фантастических.

Даже тогда ей порой говорили, что девушке не место в боевом подразделении, особенно в штурмовом. Ее хотели оттуда "попросить" и думали, что скоро уйдет сама – из-за стресса и нагрузки. Однако этого не произошло – Елена служила там, а потом пошла на один год служить на боевую должность в ГУР. Туда ее тоже не хотели брать, но впоследствии были спокойны, когда она была на выходе. Ее работу хвалили даже из штаба.

Сейчас я перевелась в 412-й полк Nemesis – это Служба беспилотных систем. Тут очень много людей мобилизовались кто месяц назад, кто пол года – год. Честно говоря, поскольку это в Киеве, я вот смотрю на это все, это очень мне новое. Оно мне очень похоже на офисную работу. Совсем это не похоже на службу. Люди пришли утром, поработали, вечером пошли домой. Я думала, а что, так можно было? А это нормальная качественная работа. Куча разных должностей,

– сказала она.

Старший боевой медик объяснила, что раньше служить – это означало пехоту, артиллерию, ехать куда-то на фронт. А сейчас можно быть аналитиком или дешифровщиком. Такой работы куча и она на самом деле классная.

Я сейчас изучаю аэроразведку и шокирована, насколько много есть профессий,

– подчеркнула она.

По словам Елены, она всегда знала, что войско – это не только пехота. А сейчас она начала смотреть на это еще шире. Люди просто живут в Киеве, работают, ходят в гражданском, вечерами гуляют с друзьями по Подолу, ходят на концерты, в воскресенье еще и с родителями где-то отдыхают. В то же время они полноценно служат, хоть это выглядит как офисная работа.

Она заметила, что все же выезды на направления, ближе к линии фронта, есть. Однако в основном те, кто работают в Киеве, реально так служит. Поэтому она считает странным, когда люди боятся идти служить, потому что думают, что это автоматически равно смерти.

"У меня истории, где я 20 раз, а может и больше, рассказывала о войске, различные варианты службы, что это не смерть, что это та самая гражданская твоя одежда, выходные, вечер, хорошая зарплата (даже лучше, чем ты получаешь на гражданской работе), отпуск, могут выпустить за границу, оплачиваются медуслуги и куча других бонусов. Мне приходится это объяснять, хотя кажется, что мы об этом говорим уже с разных сторон. Человек не слышит", – добавила Елена.

Служба не на фронте: какие есть варианты приобщения к армии?