Старша бойова медикиня 412 полку Nemesis Олена Риж мобілізувалась у 2022 році та спершу служила у піхоті. Військова служба у перший рік повномасштабного вторгнення та зараз – це небо та земля.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла старша бойова медикиня 412 полку Nemesis Олена Риж, зауваживши, що зараз можна повноцінно служити навіть з офісу в Києві. Водночас серед людей далі побутує міф, що війна – це означає піхота та смерть.

Якими були зміни у військовій службі?

Старша бойова медикиня зазначила, що спершу вона прийшла на службу в 47-му бригаду. Тоді вона формувалася, перший батальйон був виключно з добровольців – людей дуже свідомих, відповідальних, красивих, справжніх, фантастичних.

Навіть тоді їй часом говорили, що дівчині не місце в бойовому підрозділі, особливо в штурмовому. Її хотіли звідти "попросити" і думали, що скоро піде сама – через стрес і навантаження. Однак цього не сталось – Олена служила там, а потім пішла на один рік служити на бойову посаду в ГУР. Туди її теж не хотіли брати, але згодом були спокійні, коли вона була на виході. Її роботу хвалили навіть зі штабу.

Зараз я перевелася в 412-й полк Nemesis – це Служба безпілотних систем. Тут дуже багато людей мобілізувалися хто місяць тому, хто пів року – рік. Чесно кажучи, оскільки це в Києві, я от дивлюсь на це все, це дуже мені нове. Воно мені дуже схоже на офісну роботу. Зовсім це не схоже на службу. Люди прийшли зранку, попрацювали, ввечері пішли додому. Я думала, а що, так можна було? А це нормальна якісна робота. Купа різних посад,

– сказала вона.

Старша бойова медикиня пояснила, що раніше служити – це означало піхоту, артилерію, їхати кудись на фронт. А зараз можна бути аналітиком або дешифрувальником. Такої роботи купа і вона насправді класна.

Я зараз вивчаю аеророзвідку та шокована, наскільки багато є професій,

– наголосила вона.

За словами Олени, вона завжди знала, що військо – це не лише піхота. А зараз вона почала дивитись на це ще ширше. Люди просто живуть в Києві, працюють, ходять в цивільному, вечорами гуляють з друзями по Подолу, ходять на концерти, в неділю ще й з батьками десь відпочивають. Водночас вони повноцінно служать, хоч це виглядає як офісна робота.

Вона зауважила, що все ж виїзди на напрямки, ближче до лінії фронту, є. Однак здебільшого ті, хто працюють в Києві, реально так служить. Тому вона вважає дивним, коли люди бояться іти служити, бо думають, що це автоматично дорівнює смерті.

"В мене історії, де я 20 разів, а може й більше, розповідала про військо, різні варіанти служби, що це не смерть, що це той самий цивільний твій одяг, вихідні, вечір, гарна зарплата (навіть краща, ніж ти отримуєш на цивільній роботі), відпустка, можуть випустити за кордон, оплачуються медпослуги й купа інших бонусів. Мені доводиться це пояснювати, хоча здається, що ми про це говоримо вже з різних боків. Людина не чує", – додала Олена.

Служба не на фронті: які є варіанти долучення до війська?