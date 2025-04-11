Війна розуму: як Сили безпілотних систем змінюють Збройні Сили України

"Ми змінили правила війни", – ці слова полковника Вадима Сухаревського звучать без пафосу, але з усвідомленням масштабу змін, інформує 24 Канал.

Він – не просто командир, а архітектор нового типу армії — технологічної, гнучкої, розумної.

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Штурм – без штурму, перемога – без втрат

"Мета трансформації – збереження життя особового складу", – підкреслює Сухаревський.

Його підхід – практична відповідь на сучасні виклики. Якщо можна знищити позицію ворога дронами, навіщо посилати туди людей? Якщо роботизований комплекс може евакуювати пораненого або доставити боєкомплект – це варто робити.

59-та бригада щодня підтверджує ефективність цієї логіки. У березні її воїни знищили понад 2600 окупантів, з них – 1471 безповоротно. І це з мінімальними втратами з українського боку. Дрони не просто підтримують – вони воюють.

Почали набагато краще розплановувати роботу із застосуванням безпілотних систем... робити максимум до підходу штурмовиків до позиції противника,

– розповідає боєць бригади.

Йдеться не тільки про удари, а й про розвідку, відсікання резервів, виявлення артилерії, перешкоджання ворожим штурмам. Війна стала прорахованою, а бій – інженерним проєктом.

Армія, що мислить як стартап

Сили безпілотних систем — це не просто новий рід військ. Це абсолютно нова логіка побудови військової сили. На відміну від класичних армій, де рішення спускаються зверху вниз, у СБС – гнучкість, горизонтальність, інноваційність.

Сьогодні СБС включають повітряні, морські та наземні безекіпажні системи. Дрони не просто літають – вони знищують, бачать, паралізують логістику, чинять тиск на тил. Військова техніка без екіпажу стала не допомогою, а основою стратегії.

Дрон – це інструмент асиметрії. Він дозволяє слабшому бити сильнішого (там само),

– підкреслює командувач.



Олександр Сирський / Фото Getty image

Підхід СБС знайшов підтримку на найвищому рівні. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський прямо говорить про важливість розвитку цього напряму: "Завершується робота над концепцією застосування окремої бригади безпілотних систем. Ми бачимо, що потенціал таких підрозділів – величезний. І наше завдання – масштабувати цей досвід для всіх Сил оборони".

Під час наради з питань РЕБ і БПЛА у лютому 2025 року Сирський підкреслив: 66% знищеної техніки РФ за січень – результат роботи саме ударних безпілотників. А отже, нова структура – це не виняток, а прообраз армії, яку формують просто зараз.

Головна зброя – це людина

Технології не працюють без людей, які їх створюють, запускають, обслуговують. І в цьому головна перевага СБС. Тут служать не лише штурмовики й пілоти FPV-дронів. Тут потрібні інженери, програмісти, оператори РЕБ, дешифрувальники, механіки, аналітики.

Не всі можуть бути піхотинцями. Але не менш важливою є людина, яка за ноутбуком перебирає сотні годин відео й визначає цілі,

– зазначає боєць бригади.



Технології не працюють без людей / Фото Getty images

Пілот FPV не злетить без техніка. Штурмова група не візьме позицію без правильної розвідки. Війна – командна справа. І у СБС це особливо відчутно.

Сили безпілотних систем – це не просто зброя України. Це її відповідь на технологічну відсталість ворога, на чисельну перевагу, на жорстокість. І одночасно – на виклик майбутнього.

Ми довели, що країна без флоту може знищити флот, країна майже без авіації – паралізувати авіабази. І що дрони – це не просто зброя. Це нова валюта безпеки,

– наголошує Сухаревський.

Ця "валюта" вже зараз змінює тактику НАТО, Ізраїлю, Японії. Український досвід стає кейсом для військових академій і штабів по всьому світу.