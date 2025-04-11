Война разума: как Силы беспилотных систем меняют Вооруженные Силы Украины

"Мы изменили правила войны", – эти слова полковника Вадима Сухаревского звучат без пафоса, но с осознанием масштаба изменений, информирует 24 Канал.

Он – не просто командир, а архитектор нового типа армии – технологической, гибкой, умной.

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Штурм – без штурма, победа – без потерь

"Цель трансформации – сохранение жизни личного состава", – подчеркивает Сухаревский.

Его подход – практический ответ на современные вызовы. Если можно уничтожить позицию врага дронами, зачем посылать туда людей? Если роботизированный комплекс может эвакуировать раненого или доставить боекомплект – это стоит делать.

59-я бригада ежедневно подтверждает эффективность этой логики. В марте ее воины уничтожили более 2600 оккупантов, из них – 1471 безвозвратно. И это с минимальными потерями с украинской стороны. Дроны не просто поддерживают – они воюют.

Начали гораздо лучше планировать работу с применением беспилотных систем... делать максимум до подхода штурмовиков к позиции противника,

– рассказывает боец бригады.

Речь идет не только об ударах, но и о разведке, отсечения резервов, обнаружения артиллерии, препятствование вражеским штурмам. Война стала просчитанной, а бой – инженерным проектом.

Армия, мыслящая как стартап

Силы беспилотных систем – это не просто новый род войск. Это совершенно новая логика построения военной силы. В отличие от классических армий, где решения спускаются сверху вниз, в СБС – гибкость, горизонтальность, инновационность.

Сегодня СБС включают воздушные, морские и наземные безэкипажные системы. Дроны не просто летают – они уничтожают, видят, парализуют логистику, оказывают давление на тыл. Военная техника без экипажа стала не помощью, а основой стратегии.

Дрон – это инструмент асимметрии. Он позволяет более слабому бить более сильного (там же),

– подчеркивает командующий.



Александр Сырский / Фото Getty image

Подход СБС нашел поддержку на самом высоком уровне. Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский прямо говорит о важности развития этого направления: "Завершается работа над концепцией применения отдельной бригады беспилотных систем. Мы видим, что потенциал таких подразделений – огромен. И наша задача – масштабировать этот опыт для всех Сил обороны".

Во время совещания по вопросам РЭБ и БПЛА в феврале 2025 года Сирский подчеркнул: 66% уничтоженной техники РФ за январь – результат работы именно ударных беспилотников. А значит, новая структура – это не исключение, а прообраз армии, которую формируют прямо сейчас.

Главное оружие – это человек

Технологии не работают без людей, которые их создают, запускают, обслуживают. И в этом главное преимущество СБС. Здесь служат не только штурмовики и пилоты FPV-дронов. Здесь нужны инженеры, программисты, операторы РЭБ, дешифровщики, механики, аналитики.

Не все могут быть пехотинцами. Но не менее важен человек, который за ноутбуком перебирает сотни часов видео и определяет цели,

– отмечает боец бригады.



Технологии не работают без людей / Фото Getty images

Пилот FPV не взлетит без техники. Штурмовая группа не возьмет позицию без правильной разведки. Война – командное дело. И в СБС это особенно ощутимо.

Силы беспилотных систем – это не просто оружие Украины. Это ее ответ на технологическую отсталость врага, на численное превосходство, на жестокость. И одновременно – на вызов будущего.

Мы доказали, что страна без флота может уничтожить флот, страна почти без авиации – парализовать авиабазы. И что дроны – это не просто оружие. Это новая валюта безопасности,

– отмечает Сухаревский.

Эта "валюта" уже сейчас меняет тактику НАТО, Израиля, Японии. Украинский опыт становится кейсом для военных академий и штабов по всему миру.