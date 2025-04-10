У телеграм-каналі бригади опублікували відео із "передбаченням" подій найближчого майбутнього з "дуже несподіваними проявами", розповідає 24 Канал. Стихійні лиха, вуличні протести та економічна криза, спровокована обвалом фондових ринків, спричинили третю світову, а згодом і першу міжгалактичну війну. На щастя, вона дістається і Москви: Кремль у вогні, на вулицях – реклама Третьої штурмової.

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У ролику використали голлівудську класику – Рембо, Ґодзіллу, зомбі, прибульців, які втратили корабель і були захоплені у полон бійцями Третьої штурмової.

Жартівливе "передбачення" подій найближчого майбутнього від Третьої штурмової: дивіться відео

Кадри апокаліпсиса перериває заспокійливий голос ведучого програми "Миколина погода": "Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. А ще пам'ятаємо, що Третя штурмова готова до будь-якого сценарію".

Долучайся до Третьої штурмової і вивезеш все на впевненому, бо Трійка готує до будь-якого сценарію. У нашому арсеналі – новітня зброя, наземні, повітряні роботи, і власна KillHouse.academy, де навчаємо цим керувати. Виклики майбутнього не страшні, якщо ти – в Трійці,

– написали в бригаді.

У зв'язку з формуванням Третього армійського корпусу бригада розширює рекрутинг. Потрібні фахівці на бойові й тилові посади. Наразі відкриті вакансії для інженерів, електриків, автослюсарів, водіїв, психологів, кухарів та інші – повний перелік на сайті підрозділу. Молоді доступні контракти 18 – 24 із чітко визначеним терміном служби та фінансовими бонусами.