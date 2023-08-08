Сначала предложил, а потом взял силой: под Киевом мужчина изнасиловал 13-летнюю родственницу

В Киевской области фигурант прямым текстом предложил несовершеннолетней родственнице заняться сексом. Когда девушка-подросток отказалась от полового акта, взрослый совершил над ней поругание.

Ужасный инцидент произошел в одном из сел Броварского района. Там мужчина воспользовался отсутствием взрослых.

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Подробности жуткого инцидента

Как сообщили правоохранители, 38-летний мужчина уговорил 13-летнюю родственницу уединиться с ним. Он предложил школьнице секс и получил отказ.

Однако задержанного это не остановило – он совершил сексуальное насилие против ее желания,

– говорится в сообщении.

Сотрудники полиции впоследствии задержали этого мужчину и сообщили ему о подозрении. После этого был суд, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Теперь он находится в СИЗО. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Задержание жителя Броварского района: видео полиции Киевской области



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