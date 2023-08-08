Спочатку запропонував, а потім взяв силою: під Києвом чоловік зґвалтував 13-річну родичку
Джерело:Поліція Київської області
У Київській області фігурант прямим текстом запропонував неповнолітній родичці зайнятися з ним сексом. Коли дівчина-підліток відмовилася від статевого акту, дорослий вчинив над нею наругу.
Жахливий інцидент стався в одному з сіл Броварського району. Там чоловік скористався відсутністю дорослих.
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Подробиці моторошного інциденту
Як повідомили правоохоронці, 38-річний чоловік вмовив 13-річну родичку усамітнитися з ним. Він запропонував школярці секс і отримав відмову.
Однак затриманого це не зупинило – він здійснив сексуальне насильство проти її бажання,
– зазначається у повідомленні.
Співробітники поліції згодом затримали цього чоловіка та повідомили йому про підозру. Після цього був суд, де йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Тепер він перебуває у слідчому ізоляторі. Фігуранту загрожує до 15 років в'язниці.
Затримання жителя Броварського району: відео поліції Київської області
Інші жахливі випадки зґвалтування неповнолітніх в Україні
- Нагадаємо, у Броварському районі був ще один випадок зґвалтування. Цього разу жертвою став юнак. 15-річний школяр щотижня ходив на масаж через вади зі здоров'ям. Коли він вперше прийшов один, без мами, 46-річний масажист скористався безпорадним станом дитини й вчинив наругу.
- Не так давно на Волині п'яний водій погрожував школярці ножем та затягнув її до автівки. Після цього зловмисник вивіз дівчину-підлітка до безлюдного місця та двічі зґвалтував свою жертву, а потім запропонував їй 500 гривень за мовчання.
- Раніше у Хмельницькій області 23-річний чоловік зі стартовим пістолетом SUR 2608 напав на 15-річну дівчинку з Шепетівки прямо на вулиці. Він залякав школярку та зґвалтував її.