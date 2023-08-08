Спочатку запропонував, а потім взяв силою: під Києвом чоловік зґвалтував 13-річну родичку

У Київській області фігурант прямим текстом запропонував неповнолітній родичці зайнятися з ним сексом. Коли дівчина-підліток відмовилася від статевого акту, дорослий вчинив над нею наругу.

Жахливий інцидент стався в одному з сіл Броварського району. Там чоловік скористався відсутністю дорослих.

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Подробиці моторошного інциденту

Як повідомили правоохоронці, 38-річний чоловік вмовив 13-річну родичку усамітнитися з ним. Він запропонував школярці секс і отримав відмову.

Однак затриманого це не зупинило – він здійснив сексуальне насильство проти її бажання,

– зазначається у повідомленні.

Співробітники поліції згодом затримали цього чоловіка та повідомили йому про підозру. Після цього був суд, де йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Тепер він перебуває у слідчому ізоляторі. Фігуранту загрожує до 15 років в'язниці.

Затримання жителя Броварського району: відео поліції Київської області



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