На Хмельнитчине корову протащили трактором и изнасиловали: полиция нашла живодера

На Хмельнитчине произошел скандал из-за того, что неизвестные изнасиловали корову. Однако позже полиция нашла обидчика.

Как оказалось, бедное животное тянули привязанным к трактору, а затем изнасиловали. Это произошло в поселке Антонины на Хмельнитчине.

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На Хмельнитчине изнасиловали корову

В местной группе обнародовали фото животного, которое лежит среди поля и не может встать – мол, может, кто-то его разыскивает. Когда владельцы нашли животное, оказалось, что у него многочисленные травмы.

Как стало известно, кто-то привязал корову к трактору, и она бежала, пока не обессилилась и не упала. Кожа животного ободрана, рога взорваны от цепи, на которой ее тянули. Вскоре в поле обнаружили и заброшенный трактор.

Корову осмотрел врач и выяснилось, что она изнасилована. К тому же у нее выбиты зубы и она не может есть.



Корова, которую изнасиловали / фото полиции

Насильника коровы уже нашли

Полицейские уже установили личность предполагаемого обидчика – это 22-летний житель соседнего села. По факту жестокого обращения с животным правоохранители открыли уголовное производство.

Сейчас правоохранители работают над выяснением всех обстоятельств происшествия.

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