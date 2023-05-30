На Хмельнитчине корову протащили трактором и изнасиловали: полиция нашла живодера
Источник:Полиция Хмельницкой области
На Хмельнитчине произошел скандал из-за того, что неизвестные изнасиловали корову. Однако позже полиция нашла обидчика.
Как оказалось, бедное животное тянули привязанным к трактору, а затем изнасиловали. Это произошло в поселке Антонины на Хмельнитчине.
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На Хмельнитчине изнасиловали корову
В местной группе обнародовали фото животного, которое лежит среди поля и не может встать – мол, может, кто-то его разыскивает. Когда владельцы нашли животное, оказалось, что у него многочисленные травмы.
Как стало известно, кто-то привязал корову к трактору, и она бежала, пока не обессилилась и не упала. Кожа животного ободрана, рога взорваны от цепи, на которой ее тянули. Вскоре в поле обнаружили и заброшенный трактор.
Корову осмотрел врач и выяснилось, что она изнасилована. К тому же у нее выбиты зубы и она не может есть.
Корова, которую изнасиловали / фото полиции
Насильника коровы уже нашли
Полицейские уже установили личность предполагаемого обидчика – это 22-летний житель соседнего села. По факту жестокого обращения с животным правоохранители открыли уголовное производство.
Сейчас правоохранители работают над выяснением всех обстоятельств происшествия.
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