На Хмельниччині корову протягнули трактором і зґвалтували: поліція знайшла живодера
Джерело:Поліція Хмельницької області
На Хмельниччині стався скандал через те, що невідомі зґвалтували корову. Однак згодом поліція знайшла кривдника.
Як виявилось, бідну тварину тягнули прив'язаною до трактора, а потім зґвалтували. Це сталося у селищі Антоніни, що на Хмельниччині.
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На Хмельниччині зґвалтували корову
У місцевій групі оприлюднили фото тварини, яка лежить серед поля і не може підвестися – мовляв, може, хтось її розшукує. Коли власники знайшли тварину, виявилося, що вона має численні травми.
Як стало відомо, хтось прив'язав корову до трактора, і вона бігла, поки не знесилилась і не впала. Шкіра тварини обдерта, роги підірвані від ланцюга, на якому її тягнули. Невдовзі у полі знайшли і покинутий трактор.
Корову оглянув лікар і з'ясувалося, що вона зґвалтована. До того ж у неї вибиті зуби і вона не може їсти.
Корова, яку зґвалтували / фото поліції
Ґвалтівника корови вже знайшли
Поліцейські вже встановили особу ймовірного кривдника – це 22-річний житель сусіднього села. За фактом жорстокого поводження з твариною правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Наразі правоохоронці працюють над з’ясуванням усіх обставин події.
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