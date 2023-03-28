Наразі відкрили кримінальне провадження. Тепер чоловіку світить позбавлення волі.
Важливо Знущалася та кидала об підлогу: 6-річна дівчинка жорстоко вбила маленького собаку в Чернівцях
На Прикарпатті чоловік жорстоко вбив собаку
27 березня правоохоронці виявили в мережі інформацію щодо жорстокого поводження з твариною. Це сталося у селі Воскресінці Коломийського району. На місце події оперативно прибула поліція.
Місцева мешканка розповіла, що її сусід повісив на мотузці собаку. Після цього він закопав тварину на земельній ділянці. Живодером виявився 61-річний чоловік.
Наразі тіло собаки направили на проведення експертизи. Усі обставини встановлюють.
Місце, де чоловік вбив собаку / фото поліції
Інші подібні жорстокі випадки
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