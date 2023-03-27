Изнасилование на Закарпатье: в ОВА утверждают, что обидчики фактически изолированы от девушки
Источник:телеграм Закарпатской ОВА
На днях всю Украину ошеломил жестокий случай группового изнасилования девушки в Закарпатье. Ее обидчики, хотя и получили очень малое наказание, сейчас изолированы от потерпевшей.
Об этом заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. Он подчеркнул, что это дело находится на его личном контроле.
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Виктор Микита отметил, что 27 марта завершил совещание с руководством правоохранительных органов и представителей профильных департаментов и служб ОВА. Прокуратура Закарпатской области подает апелляцию на решение Воловецкого районного суда.
Фигуранты с момента совершения преступления не посещали школу вместе с потерпевшей. Находились под домашним арестом. После приговора суда они учатся дистанционно и фактически изолированы от девушки,
– подчеркнул он.
Глава Закарпатской ОВА также дал поручение соответствующим службам безотлагательно законным путем блокировать любую возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками вне зависимости от окончательного решения суда.
"Семье пострадавшей будут предложены другие учебные заведения области для продолжения обучения ребенка. Перечень таких учебных заведений уже сформирован. Окончательное решение за родителями. Ситуацию держу под личным контролем. Привлечены все необходимые силы и средства для поддержки потерпевшей", – подытожил Виктор Микита.
Жуткий случай изнасилования на Закарпатье: все, что известно
Еще летом 2021 года трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку на Закарпатье. Злоумышленники тогда снимали все на телефон и распространили видео в сети. Сама же девушка некоторое время не рассказывала никому о том, что с ней случилось. В то же время, бабушка потерпевшей говорит, что заметила, как ее внучка изменилась – она стала мрачной, замкнутой в себе и у нее проблемы со сном. Об изнасиловании она узнала от полиции.
Суд назначил трем обвиняемым приговор в виде 5 лет тюрьмы. Однако они были освобождены от отбывания наказания из-за того, что они несовершеннолетние, назначив испытательный срок на 2 года. Такой приговор очень возмутил общество и вызвал много вопросов к системе правосудия.
К счастью, в защиту девушки стало немало известных людей, в том числе тех, кто может помочь добиться справедливого наказания для обидчиков. В частности:
- самое главное – девушку поддерживают ее родные и отец готов бороться до конца, чтобы обидчики его ребенка получили справедливое наказание;
- известный украинский адвокат, основатель юридической компании "Миллер" Маси Найем готов собрать группу адвокатов для защиты девушки и подготовки апелляции;
- журналисты и представители СМИ всесторонне освещают эту тему, чтобы она получила максимальную огласку;
- Маша Ефросинина нашла для девушки одного из лучших психологов Украины, которая поможет девушке пережить произошедшее;
- новоназначенный министр образования Оксен Лисовой уже отреагировал на эту историю. Он отметил, что случившееся на Закарпатье – сам факт и приговор суда по этому вопиющему случаю – нуждаются в немедленной синергии правозащитников, общественных активистов, образовательного сообщества и лидеров мнения, чтобы никакие предубеждения, никакие связи, никакие стигмы не стали на пути справедливого решения;
- омбудсмен Дмитрий Лубинец тоже принимает дело на свой контроль.