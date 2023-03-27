Зґвалтування на Закарпатті: в ОВА стверджують, що кривдники фактично ізольовані від дівчини

Днями всю Україну приголомшив жорстокий випадок групового зґвалтування дівчини на Закарпатті. Її кривдники, хоч і отримали надзвичайно мале покарання, зараз ізольовані від потерпілої.

Про це заявив глава Закарпатської ОВА Віктор Микита. Він наголосив, що ця справа перебуває на його особистому контролі.

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Віктор Микита зазначив, що 27 березня завершив нараду з керівництвом правоохоронних органів та представниками профільних департаментів і служб ОВА. Прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення Воловецького районного суду.

Фігуранти з моменту вчинення злочину не відвідували школу разом із потерпілою. Перебували під домашнім арештом. Після вироку суду вони навчаються дистанційно і фактично ізольовані від дівчини,

– підкреслив він.

Очільник Закарпатської ОВА також дав доручення відповідним службам невідкладно законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою та ґвалтівниками незалежно від кінцевого рішення суду.

"Родині потерпілої буде запропоновано інші навчальні заклади області для продовження навчання дитини. Перелік таких закладів освіти вже сформовано. Остаточне рішення за батьками. Ситуацію тримаю під особистим контролем. Залучені всі необхідні сили та засоби для підтримки потерпілої", – підсумував Віктор Микита.

Моторошний випадок зґвалтування на Закарпатті: все, що відомо

Ще влітку 2021 року троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку на Закарпатті. Зловмисники знімали тоді все на телефон та поширили відео в мережі. Сама ж дівчина певний час не розповідала нікому про те, що з нею трапилося. Водночас бабуся потерпілої каже, що помітила, як її онука змінилася – вона стала похмурою, замкнутою в собі та мала проблеми зі сном. Про зґвалтування вона дізналася від поліції.

Суд призначив трьом обвинуваченим вирок у вигляді 5 років ув'язнення. Однак їх звільнили від відбування покарання через те, що вони неповнолітні, призначивши випробувальний термін на 2 роки. Такий вирок неабияк обурив суспільство та викликав багато запитань до системи правосуддя.

На щастя, на захист дівчини стало чимало відомих людей, зокрема й тих, хто може допомогти домогтися справедливого покарання для кривдників. Зокрема: