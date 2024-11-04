Полицейские изнасиловали женщину в Кагарлыке: изменил ли суд приговор обвиняемым

Апелляционный суд Киева рассмотрел дело об изнасиловании женщины полицейскими в Кагарлыке Киевской области. Судьи не изменили приговор обвиняемым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук правозащитницы Елены Сотник. Это дело об изнасиловании женщины полицейскими тянется еще с 2020 года.

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Что решил апелляционный суд в отношении обвиняемых полицейских

Елена Сотник рассказала, что прошло почти 5 лет в следственных действиях, потом судах по делу об изнасиловании женщины полицейскими в Кагарлыке. И вот 4 ноября наступила финишная победная точка.

Апелляционный суд оставил приговор первой инстанции без изменений, и с сегодняшнего дня он вступил в законную силу! Виновные будут наказаны, правда нашла свое место в этой ужасной истории права силы против силы права!

– отметила правозащитница.

Она также пообещала позже подробно написать обо всем, что не могла озвучить во время рассмотрения, потому что слушания были закрытыми.

"Есть много вещей, которые надо менять, чтобы правосудие было эффективнее, а защита потерпевших лучше!" – подчеркнула Сотник.

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