Полицейские изнасиловали женщину в Кагарлыке: изменил ли суд приговор обвиняемым
Апелляционный суд Киева рассмотрел дело об изнасиловании женщины полицейскими в Кагарлыке Киевской области. Судьи не изменили приговор обвиняемым.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук правозащитницы Елены Сотник. Это дело об изнасиловании женщины полицейскими тянется еще с 2020 года.
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Что решил апелляционный суд в отношении обвиняемых полицейских
Елена Сотник рассказала, что прошло почти 5 лет в следственных действиях, потом судах по делу об изнасиловании женщины полицейскими в Кагарлыке. И вот 4 ноября наступила финишная победная точка.
Апелляционный суд оставил приговор первой инстанции без изменений, и с сегодняшнего дня он вступил в законную силу! Виновные будут наказаны, правда нашла свое место в этой ужасной истории права силы против силы права!
– отметила правозащитница.
Она также пообещала позже подробно написать обо всем, что не могла озвучить во время рассмотрения, потому что слушания были закрытыми.
"Есть много вещей, которые надо менять, чтобы правосудие было эффективнее, а защита потерпевших лучше!" – подчеркнула Сотник.
Что известно о кагарлыкском деле
- По данным следствия, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители Николай Кузив и Сергей Сулима в служебном кабинете в Кагарлыке избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетеля. После обнародования этих серьезных обвинений оба офицера были уволены со своих должностей в органах внутренних дел.
- Уже через 2 дня, 26 мая, им объявили о подозрениях по статьям об изнасиловании, пытках, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием. Также полицейских отправили под стражу на 60 дней.
- В мае 2023 года суд решил приговорить обоих полицейских к 11 годам лишения свободы. Пострадавшая, в свою очередь, получит 1 миллион 296 тысяч гривен компенсации за причиненный ущерб.
- Интересно, что подозреваемые в изнасиловании в Кагарлыкском отделе полиции решили "мобилизоваться" в армию. Это произошло на финальной стадии судебного разбирательства.