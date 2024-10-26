Об этом говорится в решении суда.

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Апелляционный суд оправдал полицейского по делу о нападении на журналистку

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Киево-Святошинского райсуда. В частности, суд согласился, что в деле нет неопровержимых доказательств того, что обвиняемый осознавал, что его действия направлены именно против журналистки и умышленно препятствуют ее законной профессиональной деятельности.

Наличие микрофона у потерпевшей и фотоаппарата не свидетельствует о принадлежности этого лица к категории журналистов,

– говорится в постановлении.

В то же время апелляционные доводы прокурора и представителя потерпевшей являются "неубедительными".

Между тем Кутузова отметила, что во время инцидента милиционер не дал возможности представиться: "Он просто набросился на меня и вырвал камеру из моих рук".

Она говорит, что неоднократно повторяла, что является журналисткой и имеет действительное удостоверение. Это слышно и на видео, которое она распространила еще в октябре 2020 года.