Поліцейські зґвалтували жінку у Кагарлику: чи змінив суд вирок обвинуваченим

Апеляційний суд Києва розглянув справу щодо зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику, що в Київській області. Судді не змінили вирок обвинуваченим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук правозахисниці Олени Сотник. Ця справа про зґвалтування жінки поліцейськими тягнеться ще з 2020 року.

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Що вирішив апеляційний суд щодо обвинувачених поліцейських

Олена Сотник розповіла, що пройшло майже 5 років в слідчих діях, потім судах щодо справи про зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику. І ось 4 листопада настала "фінішна переможна крапка".

Апеляційний суд залишив вирок першої інстанції без змін, і від сьогодні він набув законної сили! Винні будуть покарані, правда знайшла своє місце в цій жахливій історії права сили проти сили права!

– зазначила правозахисниця.

Вона також пообіцяла пізніше детально написати про все, що не могла озвучити під час розгляду, бо слухання були закриті.

"Є багато речей, які треба міняти, щоб правосуддя було ефективніше, а захист потерпілих краще!", – підкреслила Сотник.

Правозахисниця подякувала Нелі Погребіцькій, яка не побоялася подати заяву і боротися за правду, а також усім, хто домагався справедливого правосуддя та пильно слідкував за долею цієї справи. Вона підкреслила, що цей прецедент назавжди змінить хибні практики незаконного застосування сили правоохоронцями в Україні.

Як відреагували на рішення суду в Офісі генпрокурора

В Офісі генпрокурора зазначили, що за участі прокурорів Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Обухівського районного суду, яким двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу ГУ Національної поліції в Київській області визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні.

За принципової позиції прокурора у травні 2023 року їх засуджено до 11 років позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що зазначені службові особи катували та незаконно утримували людей,

– сказали прокурори.

Там також наголосили, що під час досудового розслідування було допитано усіх потерпілих та свідків обвинувачення, досліджено всі докази сторони обвинувачення та докази сторони захисту.

Досудове розслідування здійснювало ДБР, оперативний супровід – ДВБ Нацполіції України.

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