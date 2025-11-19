Известно о 26 пропавших без вести в разрушенном доме в Тернополе, – МВД
- В результате обстрела Тернополя российскими оккупантами пропали без вести 26 человек, среди них трое детей.
- В результате атаки погибли 26 человек, почти сотня травмированы, и разрушены два подъезда девятиэтажки.
В среду, 19 ноября, российские оккупанты массированно обстреляли Тернополь. По состоянию на вечер известно о 26 пропавших без вести в разрушенном доме.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Игоря Клименко.
Что известно о последствиях атаки на Тернополь?
Во время вражеского обстрела ракеты попали в жилые девятиэтажки, вызвав значительные разрушения и пожары. Министр внутренних дел подчеркнул, что после атаки до сих пор есть пропавшие без вести.
По состоянию на вечер есть сообщения о 26 пропавших без вести в разрушенном доме. Трое – дети. Ищем,
– заявил Клименко.
Сейчас подтверждена смерть от российского удара 26 человек. Почти сотня – травмированы. В доме, в котором дотла выгорело 2 подъезда, не осталось уцелевших квартир.
Я ходил между обожженных стен – это страшные ощущения. В каждой квартире – целая жизнь, которую вмиг разрушила Россия,
– говорит министр внутренних дел.
Он рассказал, что после удара пламя занялось мгновенно и огненной волной накрыло дом. Люди от ужаса пытались выпрыгивать из окон – спасатели эвакуировали их высотной техникой. К сожалению, 19 человек погибли от огня.
Как в Украине реагируют на террор Тернополя?
После массированной атаки в Тернополе объявлен трехдневный траур по погибшим. Во время обстрела 19 ноября враг нанес удар по промышленному объекту и двух жилых домах, расположенных на территории массива "Солнечный".
Владимир Зеленский подчеркнул, что Россию не остановить без международного давления. Также он поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину и работают над восстановлением справедливого мира.
"Опять россияне убили невинных мирных людей, которые просто спали у себя дома. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", – сказал Президент.