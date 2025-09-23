Российский диктатор пытается давить на администрацию Дональда Трампа для заставления ее начать переговоры по контролю над вооружениями. Однако это не мирное предложение, а очередная попытка шантажа в отношении США.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Что в ISW пишут о манипуляциях диктатора?

Владимир Путин 22 сентября заявил, что Россия будет придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (New START) еще в течение одного года после его завершения в феврале 2026 года и использовал угрозы, призывая Соединенные Штаты сделать то же самое.

По словам диктатора, Россия готова и в дальнейшем придерживаться ограничений:

количество развернутых американских и российских стратегических ядерных боеголовок и бомб - до 1 550;

количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков для ядерных миссий – до 700;

количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и бомбардировщиков – до 800.

Глава Кремля заявил, что в феврале 2027 года Россия примет решение, продолжать ли такое "добровольное самоограничение". Он поручил российским ведомствам следить за тем, как США соблюдают условия New START, и пригрозил, что Россия "ответит соответствующим образом".

Российский диктатор назвал полное сворачивание New START "ошибкой" и "близорукостью". В то же время он отметил, что Россия может отвечать на любые угрозы "не словами, а военно-техническими мерами".

Обратите внимание! Аналитики подытожили, что завуалированные угрозы Путина – очередной пример ядерного шантажа России, инструмента, который Кремль часто применяет в рамках более широкой кампании рефлексивного контроля, направленной на то, чтобы заставить Запад принимать решения, выгодные Москве.

Ядерный шантаж Путина: что известно?