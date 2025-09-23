"Россия готова отвечать": в ISW проанализировали угрозы Путина ядерным оружием
- Владимир Путин заявил, что Россия будет придерживаться ограничений Договора New START до 2027 года, угрожая США ответными военно-техническими мерами.
- Аналитики ISW считают, что угрозы Путина являются очередным примером ядерного шантажа, направленного на вынуждение Запада принимать решения, выгодные Москве.
Российский диктатор пытается давить на администрацию Дональда Трампа для заставления ее начать переговоры по контролю над вооружениями. Однако это не мирное предложение, а очередная попытка шантажа в отношении США.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Смотрите также Россия проводит крупнейшую подрывную кампанию в Европе за почти 80 лет: интервью генерала Райана
Что в ISW пишут о манипуляциях диктатора?
Владимир Путин 22 сентября заявил, что Россия будет придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (New START) еще в течение одного года после его завершения в феврале 2026 года и использовал угрозы, призывая Соединенные Штаты сделать то же самое.
По словам диктатора, Россия готова и в дальнейшем придерживаться ограничений:
- количество развернутых американских и российских стратегических ядерных боеголовок и бомб - до 1 550;
- количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков для ядерных миссий – до 700;
- количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и бомбардировщиков – до 800.
Глава Кремля заявил, что в феврале 2027 года Россия примет решение, продолжать ли такое "добровольное самоограничение". Он поручил российским ведомствам следить за тем, как США соблюдают условия New START, и пригрозил, что Россия "ответит соответствующим образом".
Российский диктатор назвал полное сворачивание New START "ошибкой" и "близорукостью". В то же время он отметил, что Россия может отвечать на любые угрозы "не словами, а военно-техническими мерами".
Обратите внимание! Аналитики подытожили, что завуалированные угрозы Путина – очередной пример ядерного шантажа России, инструмента, который Кремль часто применяет в рамках более широкой кампании рефлексивного контроля, направленной на то, чтобы заставить Запад принимать решения, выгодные Москве.
Ядерный шантаж Путина: что известно?
Напомним, что 22 сентября российский диктатор провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где он произнес ряд заявлений.
В частности, глава Кремля отметил, что Россия способна ответить на любые имеющиеся и появление новых угроз не на словах, а применением военно-технических мер. Путин обвинил Запад в том, что тот своими действиями способствует деградации стратегической стабильности в мире.
Владимир Путин посвятил свое выступление тому, чтобы повторить традиционные тезисы о "плохом" Западе. Мол, западные страны подорвали основы для диалога между государствами с ядерным оружием.
В свою очередь, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что агрессивные восхваления Путина тем, что Россия является сильной ядерной державой, необходимо не игнорировать, а противостоять им.