"Росія готова відповідати": в ISW проаналізували погрози Путіна ядерною зброєю
- Володимир Путін заявив, що Росія дотримуватиметься обмежень Договору New START до 2027 року, погрожуючи США відповідними військово-технічними заходами.
- Аналітики ISW вважають, що погрози Путіна є черговим прикладом ядерного шантажу, спрямованого на змушення Заходу ухвалювати рішення, вигідні Москві.
Російський диктатор намагається тиснути на адміністрацію Дональда Трампа задля змушування її розпочати переговори щодо контролю над озброєннями. Проте це не мирна пропозиція, а чергова спроба шантажу щодо США.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Що в ISW пишуть про маніпуляції диктатора?
Володимир Путін 22 вересня заявив, що Росія дотримуватиметься Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START) ще протягом одного року після його завершення у лютому 2026 року та використав погрози, закликаючи Сполучені Штати зробити те саме.
За словами диктатора, Росія готова й надалі дотримуватися обмежень:
- кількість розгорнутих американських і російських стратегічних ядерних боєголовок і бомб — до 1 550;
- кількість розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників для ядерних місій – до 700;
- кількість розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, пускових установок БРПЧ та бомбардувальників – до 800.
Очільник Кремля заявив, що у лютому 2027 року Росія ухвалить рішення, чи продовжувати таке "добровільне самообмеження". Він доручив російським відомствам стежити за тим, як США дотримуються умов New START, і пригрозив, що Росія "відповість відповідним чином".
Російський диктатор назвав повне згортання New START "помилкою" та "короткозорістю". Водночас він наголосив, що Росія може відповідати на будь-які загрози "не словами, а військово-технічними заходами".
Зверніть увагу! Аналітики підсумували, що завуальовані погрози Путіна – черговий приклад ядерного шантажу Росії, інструменту, який Кремль часто застосовує у рамках ширшої кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на те, щоб змусити Захід ухвалювати рішення, вигідні Москві.
Ядерний шантаж Путіна: що відомо?
Нагадаємо, що 22 вересня російський диктатор провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу, де він виголосив низку заяв.
Зокрема, очільник Кремля наголосив, що Росія здатна відповісти на будь-які наявні та появу нових загроз не на словах, а застосуванням військово-технічних заходів. Путін звинуватив Захід у тому, що той своїми діями сприяє деградації стратегічної стабільності у світі.
Володимир Путін присвятив свій виступ тому, аби повторити традиційні тези про "поганий" Захід. Мовляв, західні країни підірвали основи для діалогу між державами з ядерною зброєю.
Своєю чергою, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявляв, що агресивні вихваляння Путіна тим, що Росія є сильною ядерною державою, необхідно не ігнорувати, а протистояти їм.