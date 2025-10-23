Последствия могут быть сокрушительные: военный эксперт об угрозе российских межконтинентальных ракет

Россия провела испытания межконтинентальных баллистических ракет "Синева" и "Ярс", способных нести несколько ядерных боезарядов одновременно. Если Россия решится их использовать в атаке, это оружие может вызвать сокрушительные последствия.

Так считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, который рассказал 24 Каналу, что точность этих ракет подтверждается только российскими источниками, что вызывает вопросы относительно их надежности.

Может ли технический сбой привести к катастрофе?

Военный эксперт объяснил, что относительно надежности этих ракет существуют разные оценки. В частности, по "Ярсу" известны случаи, когда обучение и испытания этой ракеты завершались не совсем успешно.

Важно! Россия провела ядерные учения с использованием устаревших технологий. Это вооружение может быть разрушительным, но его использование вызывает сомнения.

В общем это межконтинентальные ракеты, которые способны нести по несколько ядерных боезарядов одновременно. Они остались в наследство с советских времен. Это то оружие, которое разработали и хранили на случай, если его нужно будет использовать против Соединенных Штатов в первую очередь.

"Эти ракеты достаточно мощные. Если мы говорим о том, что там может быть не один ядерный боезаряд, который может нести эта ракета, то, конечно, она способна вызывать серьезные разрушения", – подчеркнул Мусиенко.

Что известно о ядерных учениях в России?