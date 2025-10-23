Наслідки можуть бути нищівні: військовий експерт про загрозу російських міжконтинентальних ракет

Росія провела випробування міжконтинентальних балістичних ракет "Синева" та "Ярс", які здатні нести кілька ядерних боєзарядів одночасно. Якщо Росія наважиться ними атакувати, то ця зброя може спричинити нищівні наслідки.

Так вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, який розповів 24 Каналу, що точність цих ракет підтверджується лише російськими джерелами, що викликає питання щодо їхньої надійності.

Чи може технічний збій призвести до катастрофи?

Військовий експерт пояснив, що щодо надійності цих ракет існують різні оцінки. Зокрема, щодо "Ярса" відомі випадки, коли навчання та випробування цієї ракети завершувалися не зовсім успішно.

Важливо! Росія провела ядерні навчання з використанням застарілих технологій. Це озброєння може бути руйнівним, але його використання викликає сумнів.

Загалом це міжконтинентальні ракети, які здатні нести по кілька ядерних боєзарядів одночасно. Вони залишилися в спадок з радянських часів. Це та зброя, яку розробили і зберігали на випадок, якщо її потрібно буде використати проти Сполучених Штатів насамперед.

"Ці ракети досить потужні. Якщо ми говоримо про те, що там може бути не один ядерний боєзаряд, який може нести ця ракета, то, звичайно, вона здатна спричиняти серйозні руйнування", – підкреслив Мусієнко.

Що відомо про ядерні навчання в Росії?