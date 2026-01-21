Янукович имеет еще один приговор: за что теперь осудили беглого президента

Очередное заседание Высшего антикоррупционного суда по делу беглого президента Виктора Януковича принесло новый приговор для него. Януковичу грозит тюрьма из-за завладения земельным участком леса на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области.

Площадь захваченной земли составляет 17,5 гектаров, а ориентировочная стоимость – более 22 миллионов гривен. Об этом сообщает ВАКС.

Какой новый приговор суда получил Янукович?

Относительно преступлений президента-беглеца Виктора Януковича снова заседал Высший антикоррупционный суд. Рассматривалось дело о незаконном завладении землей, которая принадлежала Сухолуцкому сельскому совету.

Судьи по этому делу признали виновным Януковича и еще одного человека. Расследование показало, что еще в 2007 году тогдашний премьер-министр Виктор Янукович завладел участком лесного фонда Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства. Он организовал, чтобы все выглядело якобы законно и привлек своих приближенных лиц. Они, свою очередь, обращались в Киевскую облгосадминистрацию и просили выделить до 1 гектара земли. А потом они подавали заявления об изменении их целевого назначения, чтобы передать землю фирме, которую контролировал Янукович. В 2009 – 2011 годах там построили отель для личных нужд четвертого президента Украины.

За организацию схемы суд назначил Виктору Януковичу наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Он также не имеет права занимать государственные должности три года. По решению суда также должно быть конфисковано все имущество, которое принадлежит президенту-беглецу.

Поэтому окончательное наказание для Виктора Януковича достигнет 15 лет тюрьмы и лишение права работать на государственных должностях. Срок отбывания считается с момента фактического задержания экс-чиновника.

Стоит отметить! Виктор Янукович уже был осужден на 15 лет за другие преступления. Так в прошлом году бывший президент получил приговор за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству.

Янукович спустя годы выступил с речью: что известно?

1 сентября 2025 года Виктор Янукович выступил с обращением, где заявил, что работал над сближением Украины с ЕС, но одновременно обвинил европейцев в пренебрежительном отношении. Он якобы хотел, чтобы Украина стала частью Евросоюза.