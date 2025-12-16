Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Что известно о приговоре Януковичу?

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы стороны защиты и оставил без изменений приговор Подольского районного суда Киева. Согласно приговору, Виктора Януковича приговорен к 15 годам лишения свободы.

Такое наказание, согласно обнародованной информации, бывшему президенту присудили за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству.

При этом ему назначено наказание по совокупности совершенных преступлений, в том числе государственной измены и пособничества России в ведении против Украины агрессивной войны, за которые он приговором Оболонского районного суда г. Киева от 24.01.2019 был приговорен к 13 годам лишения свободы,

– говорится в сообщении.

Также вступил в силу приговор экс-заместителю начальника УГО Константину Кобзарю. Ему назначили наказание в виде 10 лет заключения за организацию незаконной переправки через границу и дезертирство.

Какие детали известны?

Прокуроры доказали, что 23 февраля 2014 года Виктор Янукович в сговоре с тогдашним руководителем Службы безопасности президента и при участии российских представителей незаконно покинул страну воздушным путем.

Вместе с ним через границу переправили не менее 20 человек из близкого окружения и сотрудников УГО. Полет происходил вне официальных пунктов пропуска, вертолеты доставили беглецов в Ейск в России.

В конце концов его доставили на аэродром "Гвардейское" в Крыму, после чего он принял решение покинуть Украину при содействии россиян, и призвал военнослужащих УГО, которые его охраняли, дезертировать и уехать.

Часть сотрудников госохраны вместе с ним морем покинула Севастополь, после чего на службу в Украину не вернулась. Весь маршрут побега по территории контролировали российские спецслужбы и военные.

Что этому предшествовало?