Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Дивіться також Путін заявив, що Росія не анексувала Крим: яке пояснення вигадав і навіщо згадав Януковича
Що відомо про вирок Януковичу?
Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги сторони захисту та залишив без змін вирок Подільського районного суду Києва. Згідно з вироком, Віктора Януковича засуджено до 15 років позбавлення волі.
Таке покарання, згідно з оприлюдненою інформацією, колишньому президенту присудили за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства.
При цьому йому призначено покарання за сукупністю вчинених злочинів, у тому числі державної зради та пособництва Росії у веденні проти України агресивної війни, за які він вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24.01.2019 був засуджений до 13 років позбавлення волі,
– ідеться у повідомленні.
Також набув чинності вирок ексзаступнику начальника УДО Костянтину Кобзарю. Йому призначили покарання у вигляді 10 років ув'язнення за організацію незаконного переправлення через кордон і дезертирство.
Які деталі відомі?
Прокурори довели, що 23 лютого 2014 року Віктор Янукович у змові з тодішнім керівником Служби безпеки президента та за участі російських представників незаконно покинув країну повітряним шляхом.
Разом із ним через кордон переправили щонайменше 20 осіб з близького оточення та співробітників УДО. Політ відбувався поза офіційними пунктами пропуску, гелікоптери доправили втікачів до Єйська в Росії.
Зрештою його доправили до аеродрому "Гвардійське" в Криму, після чого він ухвалив рішення залишити Україну за сприяння росіян, і закликав військовослужбовців УДО, які його охороняли, дезертирувати й виїхати.
Частина співробітників держохорони разом із ним морем залишила Севастополь, після чого на службу в Україну не повернулася. Увесь маршрут втечі територією контролювали російські спецслужби й військові.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, у вересні Віктор Янукович записав звернення. Він заявив, що хоч був противником вступу до НАТО, але завжди вів Україну до Євросоюзу, але західні країни нібито зверхньо ставилися до України.
До слова, нещодавно Печерський районний суд міста Києва визнав винним у держзраді колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.