Возможны метровые волны: в Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения
- 12 декабря у побережья префектуры Аомори в Японии произошло землетрясение.
- Метеорологи прогнозируют возможные цунами.
В пятницу, 12 декабря, у побережья префектуры Аомори на северо-востоке Японии произошло землетрясение. Предварительно его магнитуду оценивают в 6,7.
Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на Японское метеорологическое агентство (JMA), передает 24 Канал.
Что известно о землетрясении?
Толчки возле Аомори зафиксировали в 11:44 утра по местному времени (04:44 по Киеву) на глубине примерно 20 километров.
Шкала землетрясений в Японии / Скриншот JMA
Японское метеорологическое агентство выдало предупреждение о цунами. Учитывая силу землетрясения, специалисты прогнозируют возможные волны высотой до 1 метра.
Заметим, что этот толчок произошел через несколько дней после более сильного землетрясения магнитудой 7,5 в том же регионе Японии. К тому же тогда мощные подземные толчки повлияли на работу местных атомных электростанций.
Какими были предыдущие землетрясения в Украине и мире?
В субботу, 6 декабря, на границе США и Канады произошло сильное землетрясение: в районе Аляски сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 7.
Между тем недавнее в Афганистане землетрясение силой 6,3 привело к гибели по меньшей мере 20 человек и ранению более 320 человек. Эпицентр располагался на глубине 28 километров недалеко от города Мазари-Шариф, где была повреждена часть Голубой мечети.
А в Турции вечером 27 октября в 22:48 по местному времени в провинции Балыкесир также почувствовали мощные толчки магнитудой 6,1.
Кроме того, небольшое землетрясение фиксировали недавно и в Украине. Толчки были 29 октября в Калушском районе Ивано-Франковской области.