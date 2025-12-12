Можливі метрові хвилі: в Японії оголосили загрозу цунамі після потужного землетрусу

У п’ятницю, 12 грудня, біля узбережжя префектури Аоморі на північному сході Японії стався землетрус. Попередньо його магнітуду оцінюють у 6,7.

Про це інформує агентство Reuters із посиланням на Японське метеорологічне агентство (JMA), передає 24 Канал.

Що відомо про землетрус?

Поштовхи біля Аоморі зафіксували о 11:44 ранку за місцевим часом (04:44 за Києвом) на глибині приблизно 20 кілометрів.



Шкала землетрусів у Японії / Скриншот JMA

Японське метеорологічне агентство видало попередження про цунамі. Зважаючи на силу землетрусу, фахівці прогнозують можливі хвилі заввишки до 1 метра.

Зауважимо, що цей поштовх стався через кілька днів після сильнішого землетрусу магнітудою 7,5 у тому ж регіоні Японії. До того ж тоді потужні підземні поштовхи вплинули на роботу місцевих атомних електростанцій.

