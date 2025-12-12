Укр Рус
12 грудня, 06:39
Можливі метрові хвилі: в Японії оголосили загрозу цунамі після потужного землетрусу

Тетяна Бабич
Основні тези
  • 12 грудня біля узбережжя префектури Аоморі в Японії стався землетрус.
  • Метеорологи прогнозують можливі цунамі.

У п’ятницю, 12 грудня, біля узбережжя префектури Аоморі на північному сході Японії стався землетрус. Попередньо його магнітуду оцінюють у 6,7.

Про це інформує агентство Reuters із посиланням на Японське метеорологічне агентство (JMA), передає 24 Канал.

Що відомо про землетрус?

Поштовхи біля Аоморі зафіксували о 11:44 ранку за місцевим часом (04:44 за Києвом) на глибині приблизно 20 кілометрів. 


Шкала землетрусів у Японії / Скриншот JMA

Японське метеорологічне агентство видало попередження про цунамі. Зважаючи на силу землетрусу, фахівці прогнозують можливі хвилі заввишки до 1 метра. 

Зауважимо, що цей поштовх стався через кілька днів після сильнішого землетрусу магнітудою 7,5 у тому ж регіоні Японії. До того ж тоді потужні підземні поштовхи вплинули на роботу місцевих атомних електростанцій.

Якими були попередні землетруси в Україні та світі?

  • У суботу, 6 грудня, на кордоні США та Канади стався сильний землетрус: у районі Аляски сейсмологи зафіксували поштовхи магнітудою 7. 

  • Тим часом нещодавній в Афганістані землетрус силою 6,3 призвів до загибелі щонайменше 20 осіб і поранення понад 320 людей. Епіцентр розташовувався на глибині 28 кілометрів неподалік міста Мазарі-Шаріф, де було пошкоджено частину Блакитної мечеті. 

  • А в Туреччині ввечері 27 жовтня о 22:48 за місцевим часом у провінції Баликесір також відчули потужні поштовхи магнітудою 6,1.

  • Окрім того, невеликий землетрус фіксували нещодавно й в Україні. Поштовхи були 29 жовтня в Калуському районі Івано-Франківської області.