За Украину погибла 26-летняя боевой медик "Афина"
- Ярина Мруць, 26-летняя боевой медик с позывным "Афина", погибла на фронте.
Девушка была командиром медпункта 210-го отдельного штурмового полка.
Украина продолжает терять лучших. Стало известно о гибели 26-летнего медика Ярины Мруць с позывным "Афина".
О трагедии сообщили в Яворивской общине, передает 24 Канал.
Что известно о погибшем медике Ярине Мруць?
Ярина Мруць родилась 5 мая 1999 года в поселке Нагачев, что на Львовщине. Там и до сих пор проживает ее большая семья.
Девушка с детства отличалась сообразительностью и жаждой знаний, поэтому она экстерном сразу пошла во второй класс.
Сдав ВНО на самые высокие баллы, уже в 15 лет Ярина поступила в Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова.
Осенью 2022 года на фронте погиб близкий друг Ярины. Тогда она работала врачом-интерном скорой помощи. Эта потеря побудила девушку вступить в армию, чтобы спасать жизни.
В марте 2023 года Ярина мобилизовалась в 24-ю бригаду. Службу начала как санитарный инструктор, а в этом году, в свои 26, получила звание лейтенанта и стала командиром медпункта 210-го отдельного штурмового полка.
Побратимы и сестры очень уважали Ярину с позывным "Афина" за ее профессионализм, настойчивость, добросовестный труд и отзывчивость, которую она сохранила даже несмотря на ежедневные потери.
Прощание с погибшей защитницей состоялось 23 ноября.
Последние потери Украины на фронте
- Дмитрий Угрин из Ивано-Франковской области погиб в бою на Курском направлении, он долгое время считался пропавшим без вести. Официальное подтверждение гибели поступило 22 ноября после совпадения ДНК, ему навсегда останется 33 года.
- В районе Покровска Донецкой области во время выполнения задания погибла боевой медик Марина Воронцова. Она присоединилась к сопротивлению российской агрессии еще в 2014 году и более десяти лет посвятила спасению украинских военных.
- На войне погиб сержант Руслан Муляр из Житомирской области. Он погиб во время выполнения задания 30 октября 2025 года возле населенного пункта Родинское.