За Украину погибла 26-летняя боевой медик "Афина"

Украина продолжает терять лучших. Стало известно о гибели 26-летнего медика Ярины Мруць с позывным "Афина".

О трагедии сообщили в Яворивской общине, передает 24 Канал.

Что известно о погибшем медике Ярине Мруць?

Ярина Мруць родилась 5 мая 1999 года в поселке Нагачев, что на Львовщине. Там и до сих пор проживает ее большая семья.

Девушка с детства отличалась сообразительностью и жаждой знаний, поэтому она экстерном сразу пошла во второй класс.

Сдав ВНО на самые высокие баллы, уже в 15 лет Ярина поступила в Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова.

Осенью 2022 года на фронте погиб близкий друг Ярины. Тогда она работала врачом-интерном скорой помощи. Эта потеря побудила девушку вступить в армию, чтобы спасать жизни.

В марте 2023 года Ярина мобилизовалась в 24-ю бригаду. Службу начала как санитарный инструктор, а в этом году, в свои 26, получила звание лейтенанта и стала командиром медпункта 210-го отдельного штурмового полка.

Побратимы и сестры очень уважали Ярину с позывным "Афина" за ее профессионализм, настойчивость, добросовестный труд и отзывчивость, которую она сохранила даже несмотря на ежедневные потери.

Прощание с погибшей защитницей состоялось 23 ноября.

