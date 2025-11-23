За Україну загинула 26-річна бойова медикиня "Афіна"

Україна продовжує втрачати найкращих. Стало відомо про загибель 26-річної медикині Ярини Мруць із позивним "Афіна".

Про трагедію сповістили в Яворівській громаді, передає 24 Канал.

Що відомо про загиблу медикиню Ярину Мруць?

Ярина Мруць народилася 5 травня 1999 року у селищі Нагачів, що на Львівщині. Там й дотепер проживає її велика родина.

Дівчина змалечку вирізнялася кмітливістю та жагою до знань, тому вона екстерном одразу пішла в другий клас.

Здавши ЗНО на найвищі бали, вже у 15 років Ярина вступила до Вінницького національного медичного університету імені Пирогова.

Восени 2022 року на фронті загинув близький друг Ярини. Тоді вона працювала лікарем-інтерном швидкої допомоги. Ця втрата спонукала дівчину вступити до війська, щоб рятувати життя.

У березні 2023 року Ярина мобілізувалася до 24-ї бригади. Службу почала як санітарна інструкторка, а цього року, у свої 26, отримала звання лейтенанта та стала командиркою медпункту 210-го окремого штурмового полку.

Побратими й посестри дуже поважали Ярину з позивним "Афіна" за її професіоналізм, наполегливість, сумлінну працю та чуйність, яку вона зберегла навіть попри щоденні втрати.

Прощання із загиблою захисницею відбулося 23 листопада.

Останні втрати України на фронті