Отражали вражескую атаку: экипаж вертолета Ми-24 погиб во время боевого задания
Украина потеряла вертолет Ми-24.
Его экипаж погиб.
В четверг, 18 декабря, авиационное сообщество понесло тяжелую потерю. Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24.
Что известно о происшествии?
Военные сообщили о гибели экипажа вертолета Ми-24.
Отметим, что 12-я отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко оказывает авиационную поддержку войскам в различных условиях общевойскового боя и непосредственно подчиняется командованию Сухопутных войск ВСУ.
Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома,
– написали в бригаде.
В командовании также сообщили об открытии сбора средств для поддержки семей погибших.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память Героям!
Справка:
Ми-24, известный как "Крокодил" – это ударно-транспортный вертолет, активно используемый Украиной. Его в основном модернизировали отечественные предприятия до версий Ми-24П и Ми-24ПУ1, заменив двигатели на современные украинские и улучшив системы вооружения. Эти машины играют важную роль в войне против России, уничтожая наземные цели и поддерживая войска.
К сожалению, Украина вновь теряет защитников неба. Так, 8 декабря во время выполнения боевого задания на самолёте Су-27 погиб пилот Евгений Иванов. Он был подполковником и старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации.
Что известно о других потерях Украины во время войны?
11 сентября на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания на самолёте Су-27 погиб майор Александр Боровик, пилот 39-й бригады тактической авиации. Ему было 30 лет.
В конце августа при отражении массированного российского удара погиб подполковник Максим Устименко, высококлассный пилот F-16. Использовав все возможности бортового оружия, он сбил семь воздушных целей.
При поражении последней цели его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко отвел машину от населенного пункта, но не успел катапультироваться.
Также 23 августа 2025 года погиб майор Сергей Бондарь, пилот МиГ-29 40-й бригады тактической авиации. Он активно участвовал в боевых вылетах и уничтожении воздушных целей противника.