Отражали вражескую атаку: экипаж вертолета Ми-24 погиб во время боевого задания

В четверг, 18 декабря, авиационное сообщество понесло тяжелую потерю. Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение 12 отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Что известно о происшествии?

Военные сообщили о гибели экипажа вертолета Ми-24.

Отметим, что 12-я отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко оказывает авиационную поддержку войскам в различных условиях общевойскового боя и непосредственно подчиняется командованию Сухопутных войск ВСУ.

Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома,

– написали в бригаде.

В командовании также сообщили об открытии сбора средств для поддержки семей погибших.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память Героям!

Справка: Ми-24, известный как "Крокодил" – это ударно-транспортный вертолет, активно используемый Украиной. Его в основном модернизировали отечественные предприятия до версий Ми-24П и Ми-24ПУ1, заменив двигатели на современные украинские и улучшив системы вооружения. Эти машины играют важную роль в войне против России, уничтожая наземные цели и поддерживая войска.

К сожалению, Украина вновь теряет защитников неба. Так, 8 декабря во время выполнения боевого задания на самолёте Су-27 погиб пилот Евгений Иванов. Он был подполковником и старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации.

Что известно о других потерях Украины во время войны?