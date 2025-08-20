Заставлял подчиненных строить ему дома: экс-начальнику ГСЧС в Винницкой области объявили о подозрении
- ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику ГСЧС в Винницкой области.
- Чиновник заставлял подчиненных строить ему дома.
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику ГСЧС в Винницкой области. Он заставлял подчиненных бесплатно работать на его личных стройках и ремонтах.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Что известно о подозрении экс-начальнику ГСЧС в Винницкой области?
В период с июня прошлого года по март 2025 года чиновник привлекал 5 сотрудников спасательной службы к строительству и ремонту объектов недвижимости в Винницкой и Харьковской областях.
Людей заставляли работать как в рабочее, так и во внерабочее время. Вместо выполнения служебных обязанностей они возводили дома чиновника и проводили ремонтные работы,
– рассказали в ГБР.
В ГБР указали, что задокументировали не менее 4 объектов, на которых чиновник использовал подчиненных как бесплатную рабочую силу.
Что ему грозит?
Бывшему начальнику ГСЧС в Винницкой области объявили подозрение в вербовке людей с целью эксплуатации с использованием служебного положения. Санкция соответствующей статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2,5 миллиона гривен. Следствие продолжается, устанавливается круг потерпевших и причастных к незаконной схемы трудовой эксплуатации работников ГСЧС.
Другие похожие случаи
В мае этого года работники ГБР задержали проректора военной академии, который также заставлял подчиненных строить частный дом на собственном земельном участке.
Похожий случай был в июне 2024 года. Тогда работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему имение.
Уже в ноябре того же года в Днепропетровской области разоблачили командира воинской части, который вместо несения службы заставлял подчиненных строить дома. В случае отказа угрожал отправить на передовую в самые горячие точки.