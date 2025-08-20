Змушував підлеглих будувати йому будинки: ексначальнику ДСНС на Вінниччині оголосили про підозру
- ДБР повідомило про підозру ексначальнику ДСНС у Вінницькій області.
- Посадовець змушував підлеглих будувати йому будинки.
Співробітники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику ДСНС на Вінниччині. Він примушував підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах та ремонтах.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДБР.
Що відомо про підозру ексначальнику ДСНС на Вінниччині?
В період з червня минулого року по березень 2025 року посадовець залучав 5 співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об'єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях.
Людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Замість виконання службових обов'язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи,
– розповіли в ДБР.
У ДБР вказали, що задокументували щонайменше 4 об'єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу.
Що йому загрожує?
Колишньому начальнику ДСНС у Вінницькій області оголосили підозру у вербуванні людей з метою експлуатації з використанням службового становища. Санкція відповідної статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2,5 мільйони гривень. Слідство триває, встановлюється коло потерпілих та причетних до незаконної схеми трудової експлуатації працівників ДСНС.
Інші схожі випадки
В травні цього року працівники ДБР затримали проректора військової академії, який також змушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці.
Схожий випадок був у червні 2024 року. Тоді працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому маєток.
Вже у листопаді того ж року в Дніпропетровській області викрили командира військової частини, який замість несення служби змушував підлеглих будувати оселі. У випадку відмовив погрожував відправити на передову в найгарячіші точки.