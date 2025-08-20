Співробітники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику ДСНС на Вінниччині. Він примушував підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах та ремонтах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДБР.

Дивіться також Ремонтували приватний офіс: київських чиновників викрили на розтраті бюджетних коштів

Що відомо про підозру ексначальнику ДСНС на Вінниччині?

В період з червня минулого року по березень 2025 року посадовець залучав 5 співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об'єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях.

Людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Замість виконання службових обов'язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи,

– розповіли в ДБР.

У ДБР вказали, що задокументували щонайменше 4 об'єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу.

Що йому загрожує?

Колишньому начальнику ДСНС у Вінницькій області оголосили підозру у вербуванні людей з метою експлуатації з використанням службового становища. Санкція відповідної статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2,5 мільйони гривень. Слідство триває, встановлюється коло потерпілих та причетних до незаконної схеми трудової експлуатації працівників ДСНС.

Інші схожі випадки