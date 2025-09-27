Бывший депутат Европарламента Натан Гилл признал, что получал взятки от украинского экс-нардепа Олега Волошина в обмен на публичные заявления в поддержку Виктора Медведчука и пророссийскую риторику. Он в Европарламенте представлял Уэльс от правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

26 сентября Гилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в коррупции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters и The New York Times.

Смотрите также ГБР провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки Кондратюка, – СМИ

Что известно о взятке европарламентарию от украинского депутата?

В суде Гилл признал свою вину по восьми пунктам обвинения в коррупции, которые касаются периода с декабря 2018 по июль 2019 года. Он отрицает более широкий "сговор с целью взяточничества", который длился с января 2018 года по февраль 2020 года, когда он перестал быть членом Европарламента, поскольку Великобритания вышла из Европейского Союза.

Прокурор Марк Гейвуд привел доказательства, в частности переписки в WhatsApp, где Гилл и Волошин договаривались о выступлениях, вопросы в парламенте и контакты с представителями Еврокомиссии в интересах ОПЗЖ.

В частности, в феврале 2019 года, после открытия дела против Медведчука за госизмену, Волошин организовал для Гилла эфир на телеканале "112 Украина". Там евродепутат заявил, что преследование Медведчука якобы имеет политический характер. Также он способствовал участию других европарламентариев в программах канала, которые поддерживали переговоры между Медведчуком и тогдашним премьером России Дмитрием Медведевым.

В июле 2019-го Гилл получил деньги за проведение в Европарламенте презентации "плана мира для Донбасса", который продвигал Медведчук.

Напомним, СБУ в феврале 2023 года объявила подозрение Волошину, обвинив его в сотрудничестве с военно-политическим руководством России и манипуляциях общественным мнением в интересах страны-агрессора. 24 февраля Верховная Рада досрочно прекратила его депутатские полномочия.

Последние новости о Викторе Медведчуке