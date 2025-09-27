Колишній депутат Європарламенту Натан Гілл визнав, що отримував хабарі від українського екснардепа Олега Волошина в обмін на публічні заяви на підтримку Віктора Медведчука та проросійську риторику. Він у Європарламенті представляв Уельс від правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

26 вересня Гілл визнав себе винним за вісьмома пунктами обвинувачення у корупції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters та The New York Times.

Дивіться також ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки Кондратюка, – ЗМІ

Що відомо про хабар європарламентарю від українського депутата?

У суді Гілл визнав свою вину за вісьмома пунктами звинувачення у корупції, які стосуються періоду з грудня 2018 по липень 2019 року. Він заперечив ширшу "змову з метою хабарництва", яка тривала з січня 2018 року по лютий 2020 року, коли він перестав бути член Європарламенту, оскільки Велика Британія вийшла з Європейського Союзу.

Прокурор Марк Гейвуд навів докази, зокрема листування у WhatsApp, де Гілл і Волошин домовлялися про виступи, запитання в парламенті та контакти з представниками Єврокомісії в інтересах ОПЗЖ.

Зокрема, у лютому 2019 року, після відкриття справи проти Медведчука за держзраду, Волошин організував для Гілла ефір на телеканалі "112 Україна". Там євродепутат заявив, що переслідування Медведчука нібито має політичний характер. Також він сприяв участі інших європарламентарів у програмах каналу, які підтримували переговори між Медведчуком і тодішнім прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

У липні 2019-го Гілл отримав гроші за проведення у Європарламенті презентації "плану миру для Донбасу", який просував Медведчук.

Нагадаємо, СБУ у лютому 2023 року оголосила підозру Волошину, звинувативши його у співпраці з військово-політичним керівництвом Росії та маніпуляціях громадською думкою в інтересах країни-агресора. 24 лютого Верховна Рада достроково припинила його депутатські повноваження.

Останні новини про Віктора Медведчука